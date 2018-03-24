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Олжас Сулейменов: новая русская литература почти неизвестна в наших независимых государствах
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Олжас Сулейменов: новая русская литература почти неизвестна в наших независимых государствах 

Газета.Ru 1 час назад
Классик советской литературы Олжас Сулейменов рассказал, кто из авторов был ему близок, кто интересен сейчас.
"Ощущение отдельности было и есть у каждого пишущего. Это нормально для творческой среды. Но при этом были факторы, объединяющие отдельных в группы. Социальные, национальные, религиозные меня, например, не задевали. Но были и другие, наработанные видом H. S. ("Человек мыслящий"), которые сближали меня со многими коллегами в разных республиках СССР.
После распада мы перестали встречаться и читать друг друга. Новая русская литература почти неизвестна в наших независимых государствах. Увы, можно сказать, независимых от литературы. Освобождаемся от нее. В том числе и от собственной", — цитирует его слова газета «Известия».
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