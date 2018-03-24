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«Бавария» сообщила, когда Нойер приступит к тренировкам на газоне
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«Бавария» сообщила, когда Нойер приступит к тренировкам на газоне 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Отмечается, что это случится в течение следующей недели, если реабилитация 31-летнего стража ворот будет проходить согласно плану.
Напомним, что Нойер не играет с середины сентября прошлого года из-за трещины в плюсневой кости.
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