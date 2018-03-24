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Филина выпустили на свободу в Санкт-Петербурге в честь «Часа земли»
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Филина выпустили на свободу в Санкт-Петербурге в честь «Часа земли» 

Мир24 18 минут назад
Дикого филина выпустили на свободу в Санкт-Петербурге в честь всемирной акции «Час земли», которая прошла на всей планете 24 марта. Дикая птица восстановилась после травм, нанесенных стаей местных ворон.
В свое время филина спасли неравнодушные граждане Северной столицы. Они увидели, как стая ворон пыталась заклевать ночного хищника и вызвали экстренные службы по номеру 112. Прибывшие на берег Финского залива спасатели достали птицу из холодной воды, в которой та оказалась по неизвестным причинам. Раненного пернатого вскоре доставили к ветеринарам.
Филин прошел курс реабилитации и успешно восстановил силы. Жители Петербурга решили вернуть птицу в то самое место, откуда они ее забрали. Филина выпустили на территории заказника «Сестрорецкое болото», выбрав для этого символическую дату.
«Мы специально для выпуска филина выбрали именно ту часть города, в естественной природной среде которого, птица была вынужденно изъята», — рассказали в Комитете по природопользованию.
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Орнитологи отмечают, что выпуск птиц в дикую природу помогает сохранить и увеличить численность популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Ранее стало известно, что в национальном заповеднике «Земля леопарда» в Приморье намерены восстановить популяцию редкого вида филинов — рыбного филина. Птица находится в числе вымирающих видов по классификации Красной книги.
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