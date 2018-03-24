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В Екатеринбурге спасатели помогли подростку избавиться от наручников
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В Екатеринбурге спасатели помогли подростку избавиться от наручников 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
В непростое положение попал один из екатеринбургских школьников. Подросток застегнул на себе наручники и только потом понял, что снять их самостоятельно не сможет, поскольку от них нет ключа.
«Когда он с отцом пришёл в офис службы спасения «СОВА», на его запястьях находились застёгнутые наручники. Спецсредствами они не являлись, но оказались достаточно прочными, — рассказали в службе спасения.
Режущие инструменты для освобождения парня от наручников решили не использовать. В ход пошла смекалка: специалисты соорудили отмычку и с её помощью сняли «браслеты».
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