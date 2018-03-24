В Екатеринбурге спасатели помогли подростку избавиться от наручников

В непростое положение попал один из екатеринбургских школьников. Подросток застегнул на себе наручники и только потом понял, что снять их самостоятельно не сможет, поскольку от них нет ключа.

«Когда он с отцом пришёл в офис службы спасения «СОВА», на его запястьях находились застёгнутые наручники. Спецсредствами они не являлись, но оказались достаточно прочными, — рассказали в службе спасения.

Режущие инструменты для освобождения парня от наручников решили не использовать. В ход пошла смекалка: специалисты соорудили отмычку и с её помощью сняли «браслеты».