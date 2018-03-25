Лидер независимой Каталонии арестован в Германии

Карлес Пучдемон, бывший президент Каталонии, задержан. Произошло это в Германии, сообщает Reuters . Его остановили и задержали прямо в собственной машине, когда он ехал в Брюссель . Теперь бывшего главу ждет депортация в Испанию

Напомним, Пучдемон исполнял обязанности президента Каталонии, которая является автономией в Испании. В 2017 году он организовал и провел референдум за независимость Каталонии, который официальный Мадрид признал незаконным. Референдум провалился, на Карлеса завели уголовное дело за нарушение конституции Испанского Королевства и отстранили от должности.

Он отказался считать себя отстраненным и заявил, что представляет законное правительство Каталонии в изгнании. Тем не менее, он уже сдавался в полицию в прошлом году, откуда его выпустили под подписку о невыезде на следующий день. Это его не смутило, Пучдемон покинул страну и несколько месяцев скрывался в Бельгии

23 марта Верховный суд Испании возобновил расследование и собирался судить 25 каталонских чиновников, выступавших за референдум, а в отношении четырех из них выпустил ордер на арест. Трое единомышленников пока остаются в Бельгии, а Пучдемон задержан.