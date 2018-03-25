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Лидер независимой Каталонии арестован в Германии
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Лидер независимой Каталонии арестован в Германии 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Карлес Пучдемон, бывший президент Каталонии, задержан. Произошло это в Германии, сообщает Reuters. Его остановили и задержали прямо в собственной машине, когда он ехал в Брюссель. Теперь бывшего главу ждет депортация в Испанию.
Напомним, Пучдемон исполнял обязанности президента Каталонии, которая является автономией в Испании. В 2017 году он организовал и провел референдум за независимость Каталонии, который официальный Мадрид признал незаконным. Референдум провалился, на Карлеса завели уголовное дело за нарушение конституции Испанского Королевства и отстранили от должности.
Он отказался считать себя отстраненным и заявил, что представляет законное правительство Каталонии в изгнании. Тем не менее, он уже сдавался в полицию в прошлом году, откуда его выпустили под подписку о невыезде на следующий день. Это его не смутило, Пучдемон покинул страну и несколько месяцев скрывался в Бельгии.
23 марта Верховный суд Испании возобновил расследование и собирался судить 25 каталонских чиновников, выступавших за референдум, а в отношении четырех из них выпустил ордер на арест. Трое единомышленников пока остаются в Бельгии, а Пучдемон задержан.
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