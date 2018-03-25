Чупраков и Вихарев проверили ход работ по дегазации «Ядрово»

Вместе с участниками инициативной группы они пообщались с директором полигона, сотрудниками МЧС и представителями подрядной организации. Речь шла о текущей экологической ситуации и производимых работах. Выяснилось, что специальные приборы не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ.

Мы приехали, чтобы убедиться в том, что здесь есть необходимые силы и средства, чтобы выявлять выходы газа с поверхности полигона

— Александр Чупраков.

Чтобы оперативно устранять возможные разломы, специалисты вручную устанавливают места наиболее интенсивного выхода газа. Для этих целей на полигоне в постоянной готовности находятся экскаватор, бульдозер и два вездехода-самосвала. В случае необходимости, они могут засыпать трещины грунтом.

Вместе с представителями власти на свалку приехал и Максим Конопко, который является одним из соучредителей оператора полигона. Он рассказал о технологии подготовки старой карты полигона к дегазации. По его словам, сначала тело «Ядрово» получит определенную форму по высотным отметкам, предоставленным голландской компанией. Причем для этих целей обязательно будут использовать мусор, так как он обеспечивает необходимую пористость для выкачивания свалочного газа. Именно по этой причине сейчас на полигон завозят отходы. К 14 апреля весь поток перенаправят на новую современную карту полигона.

Губернатор поставил задачу в два раза снизить количество мусоровозов. Мы это сделали. Все под контролем передвижной системы, предоставленной министерством транспорта Московской области , а к 10 апреля на полигоне будет своя, стационарная. Но задачу вижу в том, что когда будет произведена дегазация, я буду настаивать на том, чтобы эти 80 машин были из нашего района

— Андрей Вихарев.

Несколько дней назад на свалке произошел разлом, через который в воздух попал свалочный газ. К утру провал смогли затампонировать. Сейчас на полигоне ведутся работы по подготовке к дегазации, которую курирует голландская компания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию вокруг «Ядрово» на постоянном контроле. По его поручению в городе установлен монитор, на котором отображаются данные замеров атмосферного воздуха.

24 марта, замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка провел экскурсию для группы общественников по полигону. Он показал, как проходит процесс рекультивации. Получившая известность в социальных сетях девочка Таня Лозова заявила, что через несколько лет будет сажать на месте свалки розы.

После разлома состояние воздуха на полигоне «Ядрово» проверили сотрудники МЧС. Им не удалось выявить случаев превышения допустимых концентраций вредных веществ. Угрозы для жизни людей нет.