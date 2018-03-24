В Екатеринбурге таксист брызнул из баллончика в лицо своей пассажирке

Таксист «Яндекс. Такси» сегодня ранним утром брызнул из газового баллончика в лицо девушке, которую подвозил. Как рассказала E1.RU пострадавшая Татьяна, она выехала из паба домой на улицу Куйбышева, но поездка закончилась для неё неприятным инцидентом.

Девушка заказывала такси по телефону, не выбирая способ оплаты.

— Я поменяла маршрут, — рассказала E1.RU Татьяна. — Мы обсуждали, как я могу заплатить ему: либо перевести на карту, либо могли остановиться у какого-нибудь банкомата, и я сняла бы деньги. Но он резко остановился у Центральной гостиницы и сказал: «Выходи отсюда». Я вышла, потом открыла переднюю пассажирскую дверь, чтобы сказать: «Всего хорошего», но он мне резко брызнул баллончиком в лицо.

Девушка отметила, что заказывала такси по телефону, не выбирая способ оплаты, и могла расплатиться, как хотела.

После этого Татьяна поймала попутку, доехала домой, промыла лицо, но жжение сохраняется до сих пор. Заявление в полицию она пока не написала.

Девушка обратилась в «Яндекс. Такси», там сказали, что сожалеют о случившемся, и дали ей бонусы на три поездки по 200 рублей.

— Служба поддержки сегодня зарегистрировала обращение с таким обвинением в адрес водителя, — сообщили в «Яндекс. Такси». — Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами , если это будет необходимо.