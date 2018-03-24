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Названы кандидаты на пост премьер-министра РФ
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Названы кандидаты на пост премьер-министра РФ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Эксперты назвали трех возможных кандидатов на пост нового премьер-министра России, который возглавит обновленный состав правительства после президентских выборов, сообщает PRIMPRESS.
Возглавит правительство, скорее всего, либо глава кремлевской администрации Антон Вайно, либо руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова или же мэр Москвы Сергей Собянин. Так считает политолог и экономист Михаил Делягин, своим мнением он поделился в интервью «Царьграду».
По словам эксперта, наиболее подходящими можно считать претендентов-мужчин, Татьяна Голикова же может стать премьером лишь «теоретически».
Кандидатура Дмитрия Медведева специалистами вообще не рассматривается, поскольку в случае сохранения им поста может случиться катастрофа.
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