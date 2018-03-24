Названы кандидаты на пост премьер-министра РФ

Эксперты назвали трех возможных кандидатов на пост нового премьер-министра России , который возглавит обновленный состав правительства после президентских выборов, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта, наиболее подходящими можно считать претендентов-мужчин, Татьяна Голикова же может стать премьером лишь «теоретически».