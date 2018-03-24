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МТС будет нагло списывать деньги с неактивных абонентов
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МТС будет нагло списывать деньги с неактивных абонентов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Если вы забросили свой номер в МТС и не отключили — будет плохо.
С 4 апреля 2018 года оператор вводит новое правило обслуживания клиентов. Если вы не пользуетесь платными услугами МТС более 90 дней, с вас начнут списывать по 3 рубля в день.
И да, речь идёт о тарифных планах без абонентской платы. Блокировка номера происходит сразу же после того, как на вашем счёте остаётся ноль.
Но что самое ужасное — подача пресс-релиза МТС. Компания смогла искусно спрятать важную информацию под заголовком «Оставайтесь всегда на связи с тарифами МТС!». Вы бы подумали, что речь идёт о скрытых платежах? Я тоже нет.
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