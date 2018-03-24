Подзарядиться перед полетом: в Платове рядом с пассажирскими креслами установили 400 розеток

В ростовском аэропорту появились современные модули с розетками, которые позволят заряжать 400 гаджетов одновременно.

— Всего было закуплено 100 модулей, в каждом из них по четыре розетки. В ближайшее время мы получим еще 40 таких установок, — сообщила 161.ru директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Платов Ольга Ладейщикова. — По-моему, ни в одной воздушной гавани страны нет такого количества. У нас пропускная способность аэропорта в пиковые периоды составляет не более 2000 пассажиров в час, и это при том, что далеко не каждый пользуется розетками.