Девушка в Москве приютила ветерана ВОВ, которую выгнали из собственной квартиры

«По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Александра Дрыманова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав пожилой жительницы столицы», — сказала Иванова.

Она добавила, что из распространенного в СМИ сообщения следует, что бывшая супруга сына пенсионерки на протяжении длительного времени совершает в отношении нее противоправные действия, выражающиеся в лишении права проживания в собственной квартире. В связи с чем пожилая женщина, являющаяся ветераном труда и Великой Отечественной войны, вынуждена проживать у приютившей ее девушки. Кроме того, на обращения пожилой женщины отсутствует должная реакция.

Иванова уточнила, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в этом сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.