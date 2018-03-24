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Девушка в Москве приютила ветерана ВОВ, которую выгнали из собственной квартиры
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Девушка в Москве приютила ветерана ВОВ, которую выгнали из собственной квартиры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по информации о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны проводится доследственная проверка, пенсионерку выгнала из квартиры бывшая супруга ее сына, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Александра Дрыманова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав пожилой жительницы столицы», — сказала Иванова.
Она добавила, что из распространенного в СМИ сообщения следует, что бывшая супруга сына пенсионерки на протяжении длительного времени совершает в отношении нее противоправные действия, выражающиеся в лишении права проживания в собственной квартире. В связи с чем пожилая женщина, являющаяся ветераном труда и Великой Отечественной войны, вынуждена проживать у приютившей ее девушки. Кроме того, на обращения пожилой женщины отсутствует должная реакция.
Иванова уточнила, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в этом сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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