Песни, танцы, хороводы. Москвичи познакомились с бурятской культурой

В субботу, 24 марта, в Московском Дворце пионеров прошел День бурятской культуры, организованный в рамках столичного детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва ».

Основная цель этого праздника — продемонстрировать жителям города, насколько обширна и уникальна национальная бурятская культура. Для этого организаторы Дня бурятской культуры приготовили богатую развлекательную программу, в которую включили как творческие, так и спортивные мероприятия.

Юным гостям праздника предложили поучаствовать в мастер-классах по шашкам и «шатар» — разновидности шахмат, распространенной в Республике Бурятия , с немного отличными от классических правилами. Кроме этого, каждый желающий мог попробовать себя в качестве художника, посетив занятие по рисованию.

Для любителей словесности необычный мастер-класс по сложению стихов и рифме провел член Союза писателей России и народный поэт Бурятии Есугей Сындуев. После завершения занятия он предложил гостям праздника самим попробовать себя в качестве поэтов, приняв участие в небольшом конкурсе стихотворцев. Для того, чтобы мотивировать посетителей Дворца пионеров к выходу на сцену, Есугей Сындуев зачитал несколько своих произведений, которые, по его собственному признанию, сочинил в ранней юности. Это не оставило зрителей равнодушными, и они стали активно присоединяться к конкурсу чтецов. Победителей и призеров по итогам наградили небольшими сувенирами.

Тем гостям, которые предпочитали активный отдых, предложили принять участие в традиционном бурятском танце «ехор», представляющим собой хоровод с постоянно меняющимся ритмом движения. Провели мастер-класс артисты государственного национального театра песни и танца Забайкальского края «Амар сайн». В развлечение с огромным удовольствием включились как взрослые, так и дети.

Кроме этого, для мужчин, пришедших в этот день во Дворец пионеров, устроили небольшое соревнование по национальной бурятской игре «Хээр шаалган». Участникам состязания необходимо было ударом руки разбить на части заранее заготовленную часть хребтовой кости крупного рогатого скота. Для победы в этом конкурсе недостаточно было грубой силы — правильно разбить «снаряд» можно было только проявив сноровку и ударив по кости под определенным углом.

После того, как завершились все конкурсы и мастер-классы, настало время для основной части мероприятия — концерта национальной песни и танца. Его открыли артисты из студии «Буин-Хан», уже неоднократно демонстрировавшие свое хореографическое мастерство на различных площадках Москвы. Кроме них на сцену Московского дворца пионеров поднялись участники театра «Амар Сайн», детского коллектива «Пластилин» под руководством Марии Болдановой и другие известные бурятские певцы и танцоры.

— Мероприятие очень интересное и красивое, — отметил член правления иркутского землячества Байкал Олег Осодоев. — Мы очень благодарны правительству столицы за то, что дает в рамках фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» молодым ребятам продемонстрировать свои таланты, да еще на таком высоком уровне. Отрадно видеть, традиции, сохраняемые испокон веков, живут и сейчас. Такие фестивали нужно продолжать проводить, и, думаю, с этим согласятся и остальные представители диаспор, живущих в нашем городе.

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