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Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона
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Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Полиция ФРГ задержала бывшего главу правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона при пересечении границы. Об этом сообщило агентство Efe со ссылкой на адвоката опального политика Жауме Алонсо Куэвильяса.
По данным юриста, Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии. В настоящее время политик находится в комиссариате.
Напомним, в минувшую пятницу Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест Пучдемона и его соратников. Прокуратура обвинила бывших членов регионального правительства и членов президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель, в организации восстания и растрате государственных средств. В запросе ведомства говорится, что лица, не явившиеся в суд, должны быть задержаны.
Каталонский парламент 27 октября 2017 года принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой объявил об отстранении членов правительства автономии, роспуске парламента и проведении в регионе досрочных выборов 21 декабря. С тех пор Пучдемон скрывался в Бельгии.
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