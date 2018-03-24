Эксперт оценил взрыв «на троечку»: почему после сноса телебашни остался 30-метровый «огрызок»

Екатеринбурге снесли знаменитую недостроенную телебашню (мы вели онлайн), но не целиком, а приблизительно на шесть седьмых. От 230-метрового строения остался стоять душераздирающий огрызок примерно 30-метровой высоты.

О том, что процесс сноса пошел не так, как задумано, говорят даже федеральные СМИ: РИА Новости пригласило в качестве эксперта заслуженного спасателя России , эксперта-взрывника Александра Гофштейна . Он назвал «недоработкой» схему с частичным подрывом башни и оценил работы на «троечку».

«Думаю, что, когда выбирали схему подрыва, ориентировались на служебную площадку, куда должна была упасть эта башня, — отметил Гофштейн, — и то, что она не вывалилась за эти пределы, уже замечательно, но то, что остался этот «зуб», это явная недоработка — оставить невзорванным и поврежденным такой объект. 30 метров — это высота девятиэтажного дома».

По мнению эксперта, для демонтажа телебашни можно было использовать другую схему.

«На мой взгляд, нужна была другая схема обрушения с тем, чтобы разрушить ее до основания. По пятибалльной системе я бы оценил проведенную работу на троечку, не более того», — сказал он, добавив, что не считает выполненную работу сложной с технической точки зрения.

Взрывники, то есть АО «Р. В. С», скупо прокомментировали обрушение: согласно словам гендиректора компании Юрия Овчарова, cнос прошел штатно, второго обрушения не будет. Причины появления несносного «огрызка» не назвали. А впоследствии в пресс-службе заказчика — УГМК — даже заявили, что второй взрыв был.

«Все прошло в штатном режиме, — написала сотрудник пресс-службы Нина Пелевина . — Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один. Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведённую «подушку». А по сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте. Ура! Остаток в 30 метров разберут примерно за две недели».

Мы внимательно посмотрели видео и фото взрыва и обсудили увиденное с экспертом по взрывам — завкафедрой шахтного строительства Уральского государственного горного университета доктором технических наук Михаилом Корнилковым.

— Михаил Викторович, вы видели снос телебашни? Как вы оцениваете работу взрывников?

— Да, я смотрел фото и видео в СМИ. Оцениваю — качественно. Все как положено.

— Заложенный в башню газогенератор должен был «хлопнуть» на высоте 70 метров, чтобы обрушить верхнюю часть, а потом обрушить и нижнюю. Но в проект же явно не закладывался 30-метровый огрызок.

— Да. На высоте 10 метров там должен был второй «подбой», по-моему, быть.

— И если бы второй хлопок на отметке 10 метров был, то и нижней части не было бы? Мы сегодня видели, как работает газогенератор — когда несколько метров бетона в один момент превращаются в пыль.

— Я думаю, что да. Но почему это вас так беспокоит? Тот «огрызок» — он ведь никого не волнует, его разберут в рабочем порядке.

— Когда мы наблюдали за сносом из-за оцепления, после первого взрыва мимо ходили представители спецслужб, и в их рациях было отчетливо слышно: что-то пошло не по изначальному плану. Хотелось бы понять, что именно. Вы, например, видели, что со стороны 8 Марта к 30-метровому «огрызку» стоит, прислонившись, «лепесток» — кусок верхней части башни?

— Да, я видел его.

— Когда это был еще проект, снос описывали так: после «верхнего» взрыва башня «телескопически» слегка сложится внутрь, узкая верхняя часть упадет в более широкую нижнюю, а потом свалится на земляную подушку. Но в реальности мы увидели, что она немного поменяла угол и точно внутрь нижней части не упала. Ее стена шла снаружи со стороны 8 Марта. Потом от удара от этой стены откололся «лепесток», который мы сейчас видим прислоненным к башне со стороны 8 Марта. А основная часть верхушки «пошла» к реке. Но место второго хлопка на отметке в 10 метров оказалось как раз под упавшим «лепестком». И если бы хлопок произошел, этот лепесток, скорее всего, автоматически упал бы в сторону «Артека»?

— Может быть, и из-за этого не стали делать второе обрушение, вполне. Но это уже нюансы, которые изучают руководители. Поэтому сейчас задача стоит какая: если он так «организовался», то его тем или иным механическим способом надо уронить.

— «Лепесток» уронить?

— Да. А 30 метров разбирать механическим способом дороговато. Опасности от нового хлопка внизу вообще никакой не будет. Видели ведь, как невзрывчатые составы сработали? В общем-то, красиво. Это газогенераторы давления, которыми так хорошо проработало весь бетон; башня телескопически сложилась. И если что-то немножко не так пошло, главное ведь безопасность, да? Даже если вторую часть подорвут позже, ничего в этом страшного нет.

— Дальше это дело для строителей-профессионалов не представляет сложности, а для людей — опасности. Все сделают аккуратненько и в ближайшее время — без ажиотажа, шума и пыли. Единственное — соседний дом. Пыли много пошло, конечно, но зато они будут помнить, как рядом с их домом взрывали такой объект. Я считаю, что ничего не происходит совсем уж идеально. Башня все равно упала туда, куда положено, никаких других направлений не было. Помню, женщину показывали, которая говорила «а вдруг в другую сторону упадет»… Но этого быть в принципе не могло.

— Но угол падения в итоге получился немножко другой?

— Ну и что? В проекте этот угол наверняка давался с запасом, и влево, и вправо. Даже когда эта фирма валит в цехах трубы, и уронить трубу надо между двумя зданиями, там все равно есть проход шириной метров 20. Главное — в него попасть, так ведь? Ну а чтобы именно тютелька-в-тютельку… Я этих людей знаю, они работают хорошо. А объект был уникальным в том плане, что железобетон подобной прочности валят очень редко. И тут могла возникнуть небольшая неточность.

Еще раз скажу: в первую очередь важна безопасность, а во-вторую — эффективность. Безопасность была достигнута? Была. И я считаю, что основная часть башни была повалена достаточно эффективно. Они молодцы в любом случае, а остальное доделается.