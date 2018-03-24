Торговый центр вместо кинотеатра «Баку»: почему жители недовольны проектом?

Кинотеатр «Баку» на севере Москвы превратят в многофункциональный торгово-развлекательный центр. Проект реконструкции согласовала Москомэкспертиза. Ее глава Валерий Леонов заявил, что не работающему сейчас кинотеатру скоро вернут историческую функцию и он станет местом, где каждый найдет занятие по душе.

У жителей района проект вызвал неоднозначную реакцию. Планируется, что после завершения работ здание на улице Усиевича станет в 4,5 раза больше: его площадь достигнет 14 тысяч квадратных метров. При этом проект торгового центра не предусматривает парковку, говорит житель района Михаил:

Михаил житель Москвы «С открытием нового торгового центра, который уже будет не только кинотеатром, но и магазином, мы будем иметь очень большую социальную инфраструктуру — но, естественно, большую парковочную нагрузку. С учетом того, что у нас в данный момент уже запущено много жилых комплексов и готовятся сейчас запустить еще колоссальный район на Черняховского, 19, район не предназначен для такого количества автомобильного транспорта. В этом пространстве и так очень сильно загружена парковочная инфраструктура: на Ленинградке парковаться уже никому нельзя — там либо платно, либо вообще нет парковки. Соответственно, все оттуда прибежали во дворы, на маленькие односторонние улицы, они все запаркованы. Движение даже по односторонним магистралям уже и так осуществляется по одной полосе. Если происходит авария, допустим, с автобусом или еще с каким-то видом транспорта, то просто останавливается движение. Если будет заложено все то, что придумано в проекте, туда [необходимо] заложить как минимум трех-четырехъярусную подземную парковку. Пусть это удлинит [срок] строительства центра „Баку“ еще на год, но мы будем по крайней мере иметь многослойную инфраструктуру, которой способны воспользоваться все граждане».

Муниципальный депутат района Аэропорт Павел Ярилин считает, что торговый центр на месте кинотеатра — это не то, что нужно большинству местных жителей:

— Есть люди, которые выступают за то, чтобы «Баку» был обязательно сохранен, потому что это какая-то память из их детства. Есть люди, которые говорят, что сам по себе кинотеатр «Баку» не представляет какой-то архитектурной ценности. Но все сходятся на том, что в том виде, в каком он существует сейчас, он существовать не должен, он должен быть приведен в какой-то порядок. У нас как у депутатов позиция вообще немножко про другое: у нас в районе сейчас нет мест, которые можно было бы считать общественными пространствами, и проблема в том, что новый проект кинотеатра «Баку» не про общественные пространства, а про торговый центр, который там будет, и больше ни о чем. Если посмотреть на эти проекты, то подвальное помещение — это супермаркет, первый этаж — это магазины, второй этаж — это магазины, третий — многозальный кинотеатр.

— Не опасаетесь ли вы, что в первую очередь пострадает парк, пруд?

— Я смотрел планы. Там не парк, а небольшой скверик и пруд. Они остаются, с ними ничего делать не будут. Увеличивается объем этого здания. Это одна из претензий жителей — что будет построен некий монстр. На сайте, ориентированном на арендаторов, есть презентация с планами типового кинотеатра из этого проекта. Там подвальные помещения занимает супермаркет, то есть очевидно, что никаких подземных парковок не предполагается. Если их там не предполагается, то, по всей видимости, парковка будет на окружающей дорожно-уличной сети.

— У жителей и у вас есть возражения по проекту. Будете ли вы как-то их отстаивать?

— Я как депутат пытался выйти на людей из ADG Group, обсудить с ними, что предполагается делать. Но, к сожалению, люди, с которыми я контактировал, покормили «завтраками» и уклонились от реального общения.

Что делать тем, кого не устраивает проект реконструкции кинотеатра «Баку», рассказывает доктор юридических наук, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Лидия Михеева

Лидия Михеева доктор юридических наук, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства «Безусловно, жителям следует воспользоваться всеми возможностями для выражения своей позиции по этому вопросу — от портала „Активный гражданин“ до соответствующих обращений в префектурную мэрию. Дело в том, что градостроительное законодательство требует в таких случаях проведения общественных обсуждений, поэтому я думаю, что жителям микрорайона следует воспользоваться всеми возможностями и направить соответствующее обращение властям с требованием проведения общественных слушаний».

«Баку» не единственный кинотеатр, ожидающий реконструкции. Всего планируется привести в порядок 39 таких объектов.

Четыре года назад старые советские кинотеатры единым лотом купила компания «Эдисонэнерго», основной владелец которой — южнокорейская сеть кинотеатров. Инвестиции в проект оцениваются в 60 млрд рублей.

Работы начались еще в 2017 году. В числе первых реконструируют кинотеатры «София», «Киргизия», «Орбита», «Будапешт» и «Ангара». Ожидается, что торговые центры с кинотеатрами на верхнем этаже зданий откроются в конце этого года.