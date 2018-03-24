В Башкирии без вести пропала мама ребенка-инвалида

16 марта в Бакалинском районе пропала Зухра Фаррахова. 52-летняя женщина привела 20-летнего сына-инвалида к знакомым и уехала. С тех пор ее никто не видел. Парень обратился с заявлением в полицию, но пока поиски не дали результатов.

— У мамы был с собой телефон, но она на звонки не отвечает. Мы обзвонили всех знакомых и родственников, никто ее не видел, — рассказал сын Динар.

27 марта у Зухры день рождения. Молодой человек искренне надеется на помощь неравнодушных жителей республики. Всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру: 8-987-254-49-73 (Динар).