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В Башкирии без вести пропала мама ребенка-инвалида
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В Башкирии без вести пропала мама ребенка-инвалида 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
16 марта в Бакалинском районе пропала Зухра Фаррахова. 52-летняя женщина привела 20-летнего сына-инвалида к знакомым и уехала. С тех пор ее никто не видел. Парень обратился с заявлением в полицию, но пока поиски не дали результатов.
— У мамы был с собой телефон, но она на звонки не отвечает. Мы обзвонили всех знакомых и родственников, никто ее не видел, — рассказал сын Динар.
27 марта у Зухры день рождения. Молодой человек искренне надеется на помощь неравнодушных жителей республики. Всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру: 8-987-254-49-73 (Динар).
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