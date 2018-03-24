«Кто уже реагирует на ольху?»: Ирина Дубцова пожаловалась на аллергию

Ирина Дубцова рассказала фанатам, что её мучает аллергия. Певица сообщила об этом в своем Инстаграме и поспешила разузнать у подписчиков, как они переносят период цветения различных растений.

С началом весны, когда пробуждаются многие растения, аллергикам становится не по себе. Именно в этот период большинство растений вызывает нежелательные реакции у чувствительных людей, и им приходится спасаться таблетками и каплями. Вот и Ирина Дубцова входит в их число. Ирина пожаловалась на то, что у нее началась аллергия. Она рассказала, что чувствительна к ольхе, и, поэтому ее не радует весна. Женщина не стала рассказывать, как именно у нее проявляется аллергия, а поспешила разузнать у своих поклонников, как они реагируют на ольху. «Народ, кто уже реагирует на ольху? #бесит #весна …»

Кроме того, Ирина поинтересовалась, есть ли среди её подписчиков аллергологи, и спросила, когда начинает цвести береза в Приморском крае Находке и Камчатке. По всей видимости, артистка планирует посетить эти места, а береза также неблагоприятно влияет на её самочувствие. Ко всему прочему, у Ирины Дубцовой и её сына выявили аллергию на шерсть кошек, из-за чего им пришлось распрощаться с любимыми питомцами.

Фанаты попросили Ирину всерьез заняться своим здоровьем, так как заметили, что она является самым настоящим аллергиком. По словам фолловеров, аллергия, остающаяся без внимания, зачастую перерастает в хроническую и куда более серьезную форму.