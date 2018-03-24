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Кто из русских князей умер о чумы
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Кто из русских князей умер о чумы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Дело уничтожения рода тверских князей, начатое татарами и московскими князьями, было продолжено чумой.
В 1364-65 годах на Руси свирепствовала моровая язва, унесшая представителей многих княжеских родов: московского, ростовского, суздальского. Но больше других потери понесли именно тверские правители. За несколько месяцев умерли Семен Константинович, Всеволод, Андрей и Владимир Александровичи.
Другая волна чумы по Тверскому княжеству прокатилась через полвека. За один 1425 год здесь сменилось три поколения правителей: поочерёдно умерли князья Иван Михайлович, Александр Иванович и Юрий Александрович, дед, отец и сын соответственно.
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