Кто из русских князей умер о чумы

Дело уничтожения рода тверских князей, начатое татарами и московскими князьями, было продолжено чумой.

В 1364-65 годах на Руси свирепствовала моровая язва, унесшая представителей многих княжеских родов: московского, ростовского, суздальского. Но больше других потери понесли именно тверские правители. За несколько месяцев умерли Семен Константинович, Всеволод, Андрей и Владимир Александровичи.

Другая волна чумы по Тверскому княжеству прокатилась через полвека. За один 1425 год здесь сменилось три поколения правителей: поочерёдно умерли князья Иван Михайлович, Александр Иванович и Юрий Александрович, дед, отец и сын соответственно.