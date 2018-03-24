Как обезопасить себя от дачных воришек?

Скоро начнется дачный сезон и после его окончания каждый дачник будет думать о том, как же защитить свой дом от воров? К сожалению, воровство на дачных участках не редкость, ведь чаще всего хозяева оставляют его на всю зиму. Но есть способы усилить защиту своего дачного участка и дома!

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Чаще всего, на дачах воруют все, что плохо лежит и можно продать или воспользоваться. Это всевозможные инструменты, постельное белье, разнообразная посуда и даже сезонные заготовки. Еще хуже, если в ваш заберутся лица без определенного места жительства, хорошо, если в доме будет все испорчено, а в но могут быть и более печальные последствия — дачу и вовсе сожгут. Как же защитить свой дом от воришек?

Для начала необходимо надежно оградить участок. Однако, когда и кого останавливал забор? При желании можно преодолеть любую высоту. Но, если протянуть поверху колючую спираль диаметром до полуметра, попытки проникнуть на вашу территорию станут не только трудными, но и опасными. Такая спираль надежно держится на штырях, которые закрепляются на опорных столбах. Обеспечить дополнительную защиту можно любому забору — кирпичному, деревянному, из сетки-рабицы. Приобрести спираль можно на любом строительном рынке.

Не забудьте, что калитка и ворота — самое слабое звено любого, даже самого защищенного забора. Наиболее надежным способом ограждения территории от посторонних являются автоматические ворота. Конструкция приводится в действие при помощи дистанционного управления простым нажатием на кнопку. Несомненный плюс таких ворот — возможность работать даже в условиях отключенного электричества. Это возможно благодаря дополнительному бесперебойному источнику питания.

Существует много вариантов автоматических ворот несколько — распашные, откатные (сдвижные), подъемно-поворотные. Стоимость их достаточно высока и зависит от конструкции, размеров, материала, из которого ворота выполнены и сложности монтажа.

Надежное средство защиты загородного дома — рольставни, которыми оборудуются окна или двери. Помимо защитной функции рольставни, выполненные из профилей, наполненных пенополиуретаном, отвечают за сохранение тепла в доме. Чем больше толщина и высота профиля, тем выше уровень защиты.

От чего же зависит прочность рольставен? От места их установки. Конструкция, установленная изнутри дома, снаружи совсем незаметна. Для того, чтобы сломать такие рольставни, потребуется снести стены. Надежно защитить въезд в гараж позволят рулонные ворота. Это те же рольставни, только более прочные.

Так же хорошим вариантом являются — металлические решетки, отдайте предпочтение раздвижному варианту. Глухие решетки плохи тем, что при возникновении пожара хозяева остаются заблокированными внутри дома. Плюс к этому дополнительно придется заплатить за механические замки. От профессиональных воров такие решетки вряд ли спасут, но от бомжей защиту обеспечат, у них, как правило, нет специальных орудий взлома.

Так же надежной защитой являются бронированные стекла. Грабители окна, в которых защитное стекло покрыто противоударной пленкой, не любят. С ними очень много шума и возни. Разрезать бесшумно стеклорезом такое стекло не получится, да и, чтобы разбить его, тоже придется постараться.

Цена бронированных стекол напрямую зависит от степени прочности. Самое дешевое стекло устоит перед камнем, самое дорогое — пулестойкое. Если заменить обычные окна на бронированные, надобность в решетках, ставнях или рольставнях отпадет сама собой.

Хорошо, когда в садовом товариществе за порядком на территории круглый год следит сторож, а для дополнительной защиты дома можно установить звуковую сигнальную систему, которая оповестит охрану, если кто-то попытается вскрыть дом.

Датчики, реагирующие на любую попытку вторжения, устанавливаются на двери и окна дачного домика. Информация передается сигнальной системе, а та, в свою очередь, поднимет вой на всю округу. Стоимость такой системы зависит от количества датчиков. Оборудовать сигнализацией можно также калитку, ворота или въезд в гараж.

Если нет необходимости или возможности установить видеонаблюдение, можно повесить хотя бы муляж камеры видеонаблюдения. Такие дома любители поживиться чужим добром обходят стороной.