Ещё
В Дагестане спецслужбы уничтожили вооруженного террориста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане спецслужбы уничтожили вооруженного террориста 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Днем 24 марта в Ботлихском районе Дагестана спецназ вступил в перестрелку с вооруженным бандитом.
Как сообщили в пресс-службе Национального Антитеррористического Комитета, находящийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, член запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ, скрывался в одном из жилых домов села Анди.
Информация была получена органами безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья, уточнили в НАК. Для обеспечения безопасности гражданского населения, руководством ФСБ по республике Дагестан было принято решение о проведении контртеррористической операции.
Спецназ ФСБ, при поддержке Росгвардии и полиции потребовал у бандита сложить оружие и сдаться властям, однако, тот отказался выполнить требование и открыл огонь по бойцам. В ходе перестрелки террорист был уничтожен.
Сообщается, что Хабибов был главарем бандформирования, действовавшей в горно-лесных районах Дагестана.
В доме, в котором скрывался бандит, обнаружили снайперскую винтовку, боеприпасы к ней, а также гранату, рацию и тепловизор. Потерь среди сотрудников спецслужб и гражданских нет. На месте спецоперации проводятся следственные действия.
Русская Семерка: последние новости
Дело Скрипаля: Скотланд-Ярд восстановил маршрут Сергея и Юлии Скрипаль Как пираньи оказались в водоемах Ростовской области Трамп хочет выслать из США российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России396
Умерла первая победительница «Евровидения»13
Схватка собак и гиен попала на видео23
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит108
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов184
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение