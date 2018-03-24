В Дагестане спецслужбы уничтожили вооруженного террориста

Днем 24 марта в Ботлихском районе Дагестана спецназ вступил в перестрелку с вооруженным бандитом.

Как сообщили в пресс-службе Национального Антитеррористического Комитета, находящийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, член запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ , скрывался в одном из жилых домов села Анди.

Информация была получена органами безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья, уточнили в НАК . Для обеспечения безопасности гражданского населения, руководством ФСБ по республике Дагестан было принято решение о проведении контртеррористической операции.

Спецназ ФСБ, при поддержке Росгвардии и полиции потребовал у бандита сложить оружие и сдаться властям, однако, тот отказался выполнить требование и открыл огонь по бойцам. В ходе перестрелки террорист был уничтожен.

Сообщается, что Хабибов был главарем бандформирования, действовавшей в горно-лесных районах Дагестана.

В доме, в котором скрывался бандит, обнаружили снайперскую винтовку, боеприпасы к ней, а также гранату, рацию и тепловизор. Потерь среди сотрудников спецслужб и гражданских нет. На месте спецоперации проводятся следственные действия.