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Поклонская назвала Ислямова жующим высоковольтные провода экстремистом
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Поклонская назвала Ислямова жующим высоковольтные провода экстремистом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на угрозы лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленура Ислямова, пообещавшего заблокировать Крымский мост, передает ФАН.
"Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов", — заявила Поклонская.
Ленур Ислямов заявил, что он намерен «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Он также предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
"Меджлис крымско-татарского народа" — экстремистская организация, запрещенная в России.
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