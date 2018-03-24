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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской
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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Открывает выпуск джип Lexus с номером 555, перекрывший проход по тротуару. «Стоит на улице Семьи Шамшиных напротив дома 23. Заехал на тротуар, и с коляской не проехать. Пришлось по проезжей части проходить», — поступила к нам жалоба.
Очередная чёрная «Камри» с красивым номером 001.
«Семь чудаков в одном кадре на пешеходной дорожке возле ГПНТБ. И тут таких за день сотни!» — поделился наблюдениями читатель Андрей.
«Стар конь, но травку ещё потопчет. «Волга» на газоне у бассейна «Водолей» на Каменской», — пословицы и поговорки от читателя Юрия.
«Водитель внедорожника припарковал своё авто на пешеходном переходе, перегородив проход к «Госпиталю ветеранов войн № 3»», — сообщает Анжелика.
«Удобно запарковался на тротуаре возле дома на Никитина, 62, а прохожим хватит и маленького накатанного кусочка», — рассказывает читатель Николай.
Табличка «80 лет ГИБДД» оберегает от штрафов и добавляет плюсик к карме.
«Место происшествия — парковка перед «Горожанкой» на Кирова, 8. Девушка за рулём на замечание ответила, что здесь положено парковаться именно так», — попробовала сделать замечание Ольга.
Типичный Академгородок. Грязная «Газель», тонны неубранного снега, перекрытая тропинка.
«Стала свидетелем неприятной ситуации возле гипермаркета «Лента» на «Родниках». Водитель на «Жигулях» не просто занял место на парковке для инвалидов, он еще подрезал автомобиль со спецзнаком, который начал парковаться на это место. Когда водитель-инвалид стал фотографировать нарушение, из соседнего авто вышли двое и стали высказывать, какое право он имеет фотографировать, и вообще обвинили его, что он просто знак наклеил на машину, а инвалидом не является», — поделилась своими наблюдениями Светлана.
«Водятел перегородил калитку выхода из двора дома Семьи Шамшиных, 12. Ещё и зеркала не сложил», — возмущены местные жители.
«Вот так выглядит тротуар на улице Ленина между 15-м и 17-м домами», — поведала о проблемах тихого центра Мария.
Ну а это очередной водитель, который попался и поплатился. Его Mercedes увезли и выписали штраф 5000 рублей.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.
Читайте также: Назад к минивэнам Тест-драйв: ноль «понтов» и суперпрактичность — влезут тёща, собака и тележка из ИКЕА.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
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