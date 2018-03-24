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Крымские аграрии намерены закупить почти 700 единиц спецтехники в 2018 году
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Крымские аграрии намерены закупить почти 700 единиц спецтехники в 2018 году 

RT на русском 13 минут назад
Крымские аграрии планируют закупить почти 700 единиц техники в 2018 году, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского минсельхоза. «В 2018 году АО „Росагролизинг“ по программе обновления парка техники выделена квота на Республику Крым в размере 370 млн рублей», — заявил глава ведомства Андрей Рюмшин.
По его словам, в настоящее время идёт сбор и обобщение данных. Собраны и обработаны заявки на участие в программе обновления парка техники от производителей на приобретение 124 единиц на общую сумму 600 млн рублей.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия получила более 222 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.
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