Крымские аграрии намерены закупить почти 700 единиц спецтехники в 2018 году

По его словам, в настоящее время идёт сбор и обобщение данных. Собраны и обработаны заявки на участие в программе обновления парка техники от производителей на приобретение 124 единиц на общую сумму 600 млн рублей.