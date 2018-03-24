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Трамп хочет выслать из США российских дипломатов
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Трамп хочет выслать из США российских дипломатов 

Русская Семерка 23 минуты назад
Фото: Русская Семерка
Президент США решил присоединиться к масштабной акции по высылке российских дипломатов. Согласившись с недоказанным мнением британской стороны, Америка планирует выслать несколько десятков работников дипслужбы.
Окончательно мнение ещё не принято, но как рассказали Bloomberg источники в правительстве, основным фактором будут не результаты расследования, а то, предпримут ли остальные страны Европы аналогичные действия. Предполагается, что список дипломатов на высылку будет опубликован в понедельник.
”Соединенные Штаты твердо стоят перед Соединенным Королевством, осуждая возмутительные действия России. — Пресс-секретарь Радж Шах, — «Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия. На данный момент у нас нет объявлений»
Впрочем, такая массовая «истерия» и высылка объяснимы — с дипломатами в консульстве под прикрытием также работают разведчики. Это общемировая практика, так делают все державы. Выслать сотрудника диппредставительства без объяснения причин — дипломатический скандал, а тут такая возможность.
Учитывая, что никаких сколь-нибудь внятных доказательств Англия ещё не предоставила, без объяснения причин страны пытаются максимально снизить количество потенциальных резидентов. Также многие иностранные политики внутри своих государств на этой теме смогут заработать политические баллы. Печально, что даже для таких сиюминутных жестов не чураются выставлять Россию главным объектом зла.
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