«Таким Стаса еще не видели»: шуточное фото Стаса Михайлова в окружении мужчин вызвало шумиху

Известный российский писатель и телеведущий Сергей Минаев опубликовал в своем микроблоге карикатурную «обложку» нового номера журнала Esquire, главным редактором которого он является вот уже больше года. Шутка мужчины вызвала в социальных сетях неоднозначную реакцию, ведь на его снимке любимец женщин Стас Михайлов позировал в окружении голых мужчин.

В социальных сетях с жаром спорят о новой публикации в Инстаграм-аккаунте главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, который с помощью нехитрых функций фоторедактора заменил Ольгу Бузову на Стаса Михайлова. Забавный снимок тут же получил множество отзывов и разлетелся по сетевым пабликам, обещая стать новым мемом, ведь доподлинно известно — все, что имеет отношение к Ольге Бузовой, просто обречено на успех.

Началось все с того, что не так давно Ольга похвасталась в своем микроблоге снимком, который украсил одну из обложек глянцевого журнала Numеro Russia. На «горячем» фото телеведущая позирует в окружении раздетых мужчин, которые держат ее на руках, смиренно опустив головы вниз. Так вот за основу своей карикатуры Минаев взял именно этот снимок и с легкостью заменил Ольгу на Стаса.

«Наконец-то доделали апрельскую обложку, чтобы быть в тренде», — подписал свой получившийся фотошедевр создатель. Конечно, не все оценили шутку известного писателя, однако позитивных откликов все же набралось немало. «Эксцентрично» «Ну теперь успех Вам гарантирован» «Таким Стаса еще не видели» «Очень сильно! Смеюсь весь день» «Ну теперь попрёт однозначно! Бузова гарант» «Сергей, надо было все таки женщин +45» «Зачет! Лучше Бузовой однозначно» «Упал. Ржу. Истерически» «Все Для тебя, рассветы и туманы! А женщины по легенде его должны держать и в стороны качать» «Хороший такой косплей» А вот супруга Стаса Инна иронию писателя не оценила и даже устроила опрос в сторис своего Инстаграм-аккаунта, чтобы узнать считают ли ее подписчики «обложку» созданную Сергеем Минаевым «нормальной».