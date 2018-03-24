«Привычка гнать явку иногда играет с властями злую шутку»

«В демократиях — чем выше уровень образования, тем чаще человек голосует, а вот во многих авторитарных странах, оказывается, все наоборот, — чаще голосуют необразованные. Причина — в широком распространении патрон-клиентских отношений, в рамках которых контролируются обычно голоса как-раз той аудитории, которую маркетологи называют „непремиальной“.

Следующее отличие носит принципиальный характер. Оно заключается в субъекте, который занимается повышением явки. На Западе это штабы партий и кандидатов. Они не имеют возможности нагонять всех избирателей оптом — независимо от их идеологии. Не имеют, собственно, и такого желания. Потому что их не заботит абстрактная легитимность политической системы. Их интересует победа. Поэтому они нагоняют только „своих“ избирателей. Тех, которых они „зацепили“ в ходе кампании и которые проголосуют именно за них. Все рассуждения и эксперименты по поводу общего повышению явки — это удел научного сообщества, а не практикующих политтехнологов.

У нас субъектов, заинтересованных в повышении — два. Первый — это штабы оппозиционных партий и кандидатов. Они здесь не отличаются от своих западных коллег. Тоже мобилизуют только „своих“. Но есть еще один важный субъект — власть. Она поднимает явку „вообще“. Потому что, убив конкуренцию, она рискует остаться вообще без избирателя. Вот боясь окончательной делегитимизации, власть и озаботилась абстрактным подъемом явки. Так вот, эта привычка гнать такую абстрактную явку иногда играет с властями злую шутку. Когда вдруг случаются конкурентные выборы, власть гонит на выборы протестного избирателя»