Прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих экс-президенту Кучински

Как отметили в прокуратуре , обыски проходят в доме Кучински, расположенном в престижном районе Лимы Сан-Исидро, а также в его загородной недвижимости в районе Сьенегилья.

Следственные действия проводятся в рамках дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за «консультационные услуги».

В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера из-за дела Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.