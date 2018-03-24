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Прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих экс-президенту Кучински
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Прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих экс-президенту Кучински 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 24 марта. Генеральная прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter ведомства.
Как отметили в прокуратуре, обыски проходят в доме Кучински, расположенном в престижном районе Лимы Сан-Исидро, а также в его загородной недвижимости в районе Сьенегилья.
Следственные действия проводятся в рамках дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за «консультационные услуги».
В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера из-за дела Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.
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