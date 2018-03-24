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Защищать детей от вредной информации предложили Минкультуры
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Защищать детей от вредной информации предложили Минкультуры 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, возлагающий на должностных лиц Минкультуры полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства РФ в сфере защиты детей от вредной для них информации, следует из электронной базы данных ГД.
Проект закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесен в Госдуму правительством России.
"Вместе с тем, в случае осуществления надзора в сфере исполнительских искусств за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, необходимо оперативное реагирование на поступающие в Минкультуры России обращения граждан о нарушениях в указанной сфере, произошедших на зрелищных мероприятиях в сфере культуры, что возможно в рамках составления протоколов о соответствующих правонарушениях с последующим направлением материалов в суд", — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством Минкультуры РФ не обладает полномочиями по составлению таких протоколов об административных правонарушениях, несмотря на то что сфера исполнительских искусств отнесена к компетенции этого ведомства.
Изменения вносятся в статью 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Реализация законопроекта не окажет влияния на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физических лиц.
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