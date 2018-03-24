Защищать детей от вредной информации предложили Минкультуры

МОСКВА , 24 мар — РИА Новости . В Госдуму внесен законопроект, возлагающий на должностных лиц Минкультуры полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства РФ в сфере защиты детей от вредной для них информации, следует из электронной базы данных ГД.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесен в Госдуму правительством России

"Вместе с тем, в случае осуществления надзора в сфере исполнительских искусств за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, необходимо оперативное реагирование на поступающие в Минкультуры России обращения граждан о нарушениях в указанной сфере, произошедших на зрелищных мероприятиях в сфере культуры, что возможно в рамках составления протоколов о соответствующих правонарушениях с последующим направлением материалов в суд", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством Минкультуры РФ не обладает полномочиями по составлению таких протоколов об административных правонарушениях, несмотря на то что сфера исполнительских искусств отнесена к компетенции этого ведомства.

Изменения вносятся в статью 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Реализация законопроекта не окажет влияния на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физических лиц.