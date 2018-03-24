В Михайловской военной артиллерийской академии прошёл День открытых дверей 

Участникам мероприятия рассказали о правилах приема кандидатов на обучение по программам высшего и среднего образования, а также о предоставлении необходимых документов и этапах поступления в академию.
В рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» в Михайловской военной артиллерийской академии прошел День открытых дверей.
Участникам профориентационного мероприятия рассказали о правилах приема кандидатов на обучение по программам высшего и среднего образования, а также о предоставлении необходимых документов и этапах поступления в академию.
Представители академии организовали ознакомительные экскурсии по объектам учебно-материальной базы, которые включили в себя осмотр учебных аудиторий и лабораторий.
Вниманию гостей академии были представлены образцы вооружения и военной техники буксируемой, самоходной и реактивной артиллерии.
Также для гостей был представлен фильм о военной образовательной организации с почти двухвековой историей, созданный силами творческого объединения академии.
Михайловская военная артиллерийская академия обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, береговых войск ВМФ, артиллерии ВДВ и других федеральных органов исполнительной власти. В 2017 году академия признанной лучшей среди высших образовательных организаций Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.