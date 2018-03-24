В Михайловской военной артиллерийской академии прошёл День открытых дверей

Участникам мероприятия рассказали о правилах приема кандидатов на обучение по программам высшего и среднего образования, а также о предоставлении необходимых документов и этапах поступления в академию.

В рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» в Михайловской военной артиллерийской академии прошел День открытых дверей.

Участникам профориентационного мероприятия рассказали о правилах приема кандидатов на обучение по программам высшего и среднего образования, а также о предоставлении необходимых документов и этапах поступления в академию.

Представители академии организовали ознакомительные экскурсии по объектам учебно-материальной базы, которые включили в себя осмотр учебных аудиторий и лабораторий.

Вниманию гостей академии были представлены образцы вооружения и военной техники буксируемой, самоходной и реактивной артиллерии.

Также для гостей был представлен фильм о военной образовательной организации с почти двухвековой историей, созданный силами творческого объединения академии.