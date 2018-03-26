Роспотребнадзор продолжает штрафовать гостиницы за завышение цен 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало более чем на 420 тысяч рублей гостиницы за завышение максимально установленных цен.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверочные мероприятия в отношении объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
По результатам проведённого мониторинга сайтов средств размещения в Интернете и проверок возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях, в том числе:
— 20 дел по факту завышения цены на гостиничное обслуживание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ;
— 34 дела по факту не предоставления полной и достоверной информации для потребителей об исполнителе и оказываемых услугах по ч. 1 ст. 14.8, ч.1ст.14.5 КоАП РФ;
— 3 дела по факту оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц по ст. 14.39 КоАП РФ.
— 2 дела по факту незаконного использования чужого товарного знака, (официальной символики FIFA эмблема, подпись: FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018) на официальных сайтах гостиниц.
По фактам выявленных нарушений по ч.1ст.14.6 и ч.1ст.14.8, 14.39 КоАП РФ наложено штрафов на общую сумму более 420тыс.р., вынесено — 20 предупреждений, выдано 8 предостережений. Подано 9 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц.
Судами вынесены решения об удовлетворении исковых требований Управления в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц по 2 искам (Отель «Мона Лиза» ИП Агаевой Эланы Афсар кызы, гостиница «Стригино», ООО ГРК «СТРИГИНО»).
Работа в этом направлении продолжается.