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Роспотребнадзор продолжает штрафовать гостиницы за завышение цен
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Роспотребнадзор продолжает штрафовать гостиницы за завышение цен 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало более чем на 420 тысяч рублей гостиницы за завышение максимально установленных цен.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверочные мероприятия в отношении объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
По результатам проведённого мониторинга сайтов средств размещения в Интернете и проверок возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях, в том числе:
— 20 дел по факту завышения цены на гостиничное обслуживание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ;
— 34 дела по факту не предоставления полной и достоверной информации для потребителей об исполнителе и оказываемых услугах по ч. 1 ст. 14.8, ч.1ст.14.5 КоАП РФ;
— 3 дела по факту оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц по ст. 14.39 КоАП РФ.
— 2 дела по факту незаконного использования чужого товарного знака, (официальной символики FIFA эмблема, подпись: FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018) на официальных сайтах гостиниц.
По фактам выявленных нарушений по ч.1ст.14.6 и ч.1ст.14.8, 14.39 КоАП РФ наложено штрафов на общую сумму более 420тыс.р., вынесено — 20 предупреждений, выдано 8 предостережений. Подано 9 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц.
Судами вынесены решения об удовлетворении исковых требований Управления в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц по 2 искам (Отель «Мона Лиза» ИП Агаевой Эланы Афсар кызы, гостиница «Стригино», ООО ГРК «СТРИГИНО»).
Работа в этом направлении продолжается.
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