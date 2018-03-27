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Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы на 400 тысяч рублей
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Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы на 400 тысяч рублей 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало местные гостиницы, сдающие номера перед ЧМ-2018, за завышение цен. За эти и другие нарушения отельеры должны будут заплатить более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проведённого мониторинга сайтов средств размещения в сети «Интернет» и проверок было возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях. По факту завышения цен было возбуждено 20 дел, за не предоставление полной и достоверной информации — 34 дела.
Еще двое наказаны за незаконное использование чужого товарного знака — на официальных сайтах гостиниц размещались официальная символика FIFA — эмблема и подпись «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018».
«Наложено штрафов на общую сумму более 420 тысяч рублей, вынесено — 20 предупреждений, выдано 8 предостережений. Подано 9 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц», — говорится в сообщении ведомства.
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