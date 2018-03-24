«Мусорные короли», отзовитесь!

Обсуждали мы как-то со знакомыми аппарат по приему использованной тары: вот, мол, культура — и свалки меньше, и потребитель за сданное копеечку получает. А Швейцария вообще далеко пошла: половину хлама утилизирует, а из остального вырабатывает… электроэнергию! Вот бы и у нас так… Я не пессимист, а реалист: у нас в масштабах страны желающих перерабатывать утиль — днем с огнем не сыскать. Особенно здесь, на Ямале, где на стоимость большинства услуг влияют солидные транспортные расходы. Между тем Счетная палата предложила россиянам пройти опрос: какой способ обращения с отходами наиболее эффективен с экологической точки зрения? Готовы ли жители страны к раздельному сбору мусора и знают ли, куда можно сдать опасные отходы — батарейки, градусники, аккумуляторы. Эти и другие вопросы помогут выработат.ь предложения по совершенствованию этой деятельности. Вопросник доступен до 1 апреля Действительно, прошедший Год экологии показал: мы морально готовы жить так, чтобы сократить экологический след после себя. Только задумайтесь: в год среднестатистический россиянин производит 400 килограммов мусора. И если в мегаполисах еще есть возможность отсортировать то, что идет на свалки, в маленьких городах типа Салехарда — нет. Есть ли выход из сложившейся ситуации или дальше благих порывов дело не пойдет? ЭТО ВСЁ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ Во всем мире становится популярным осознанное потребление — меньше покупать, меньше выбрасывать. Менее строгий дресс-код позволил снизить затраты на одежду, пишут «Известия» . Больше всего экономить стали мужчины, от которых теперь не требуется приходить в офис в деловом костюме. Спросите, причем тут экология? А ведь при производстве одежды тратят воду, электричество, идет выброс вредных веществ в окружающую среду… Среди ямальцев тоже есть люди, бросающие вызов неосознанному потреблению. Молодой ученый Елена Нуйкина на год отказалась от покупки новой одежды и прекрасно справилась с этой задачей. Набирает обороты фудшеринг, участники которого отдают всем желающим лишние продукты — подаренную коробку конфет, неиспользованную половину упаковки крупы или макарон, фрукты. Ведь выбрасывать еду просто стыдно. Сторонники «Ноль отходов» выискивают магазины, где продукты можно купить на развес, и ходят за покупками со своими сумками, банками и бутылками. Истинные адепты этого движения практикуют домашнее производство мыла, зубной пасты и бытовой химии, потому что купить такие товары без упаковки практически невозможно. Широкое распространение получила идея «Пакет? Нет, спасибо!», облегченная форма «нулёвки». Ее задача — максимально сократить использование пластиковой упаковки. Для переноски вещей и покупок люди используют многоразовые сумки из плащевой ткани или авоськи. Целое направление удивляет кассиров тюлевыми экомешочками, в которых взвешивают магазинные разносолы. Не представляете себе, как вынести мусор без специального пакетика? Выход есть — заворачивать его в газеты, ведь бумага разлагается максимум год, а пластик — 200 лет! И, наконец, многие осознали, какой вред таят свалки опасных отходов. Появились короба по приемке литиевых батареек, аккумуляторов, ртутных градусников и люминесцентных ламп. В прошлом году на Ямале прошла акция «Батарейки, сдавайтесь!». Незадолго до ее старта мы с сестрой увезли пакет использованных элементов питания в Москву , где уже стояли урны для таких отходов. Аналогичным образом поступили несколько наших знакомых … ИДЕИ ЕСТЬ, НУЖНЫ ФИНАНСЫ В интернете масса проектов, связанных с рециклингом — процессом возвращения полезного мусора в жизненный круговорот. Взять, к примеру, голландского дизайнера Дейва Хаккенсона — он улучшил и объединил в концепцию устройства по переработке пластика в домашних условиях. Чертежи проекта «Precious Plastic» доступны в интернете, а сами машины легки в сборке. Измельченные в них отходы либо выдавливаются в нить (получается искусственный ротанг), либо формуются в различные предметы быта. Не отстают и отечественные умельцы. В больницах Кемерова Ленинска-Кузнецкого одноразовые бахилы, салфетки и халаты переплавляют в предметы ландшафтного дизайна. Дворы медучреждений украшают лавочки, тротуарные плитки, урны, детали которых выплавлены в небольших и, как уверяют авторы идеи, недорогих самодельных аппаратах. Есть экопатриоты и в нашем округе. Одни производят из макулатуры туалетную бумагу, другие превращают покрышки в нескользкие плитки. Увы, пример того, как совместить охрану природы с бизнесом, не находит подражателей. Поделюсь интересным наблюдением. Ежегодно на Ямале проходит конкурс «Свое дело» — авторы молодежных бизнес-проектов бьются за грантовую поддержку. В 2017 году из 109 заявок в финал вышли 37 проектов, среди которых лишь один связан с экологией. Это муравленковский «УтильБытСервис»: здесь упаковывают в брикеты бутылки-пэт, картон и пластик, а затем отправляют их на глубокую переработку в Челябинск или Екатеринбург . Увы, авторы идеи не получили денег, но могут попытать удачу еще не раз. ПОПАДИСЬ МНЕ ТРЯПКА В РУКИ… Из всех примеров, которые попадаются на глаза в интернете, наиболее реальный способ утилизации с пользой — рукоделие. Вы только посмотрите, какие чудеса творят люди! Стеклянные бутылки заливают цементом и строят из них домики, втыкают в землю в качестве бордюров, аккуратно разрезают для декоративных поделок. Старую одежду не только перешивают, но и используют в ткачестве, лоскутном шитье. Картонные коробки — прекрасный материал для игрушечной и всамделишной «взрослой» мебели. А еще в ходу старые DVD-диски, из них режут мозаику и плавят на украшения. Пластиковые бутылки вообще кладезь для творчества. Из них плетут, в них сажают растения, делают временную посуду и многое другое. А крышки от тары становятся пестрыми садовыми дорожками и яркими мозаиками на стенах садовых домиков. Фантазии нет предела! Однажды чуть не обиделась на слова приятеля, что попытка дать вторую жизнь ненужным вещам — прямой пережиток тотального дефицита, когда стирали кульки и сушили чайные пакетики. Мол, тогда всё жалели выкидывать, в итоге забили барахлом все балконы и кладовки «Зря он, конечно, особенно про чай: ведь это прекрасное удобрение для растений», — размышляла я, нарезая на полоски очередную старую футболку. Вот смотаю трикотажные нити, да свяжу из них сидушку для его жесткой табуретки. Подарю со словами: «Эта вещь могла сгнить на помойке, но ей дали шанс и дальше приносить пользу. А вот если свалка доберется до порога твоего дома, просить о пощаде будет некого».

А вы готовы поддержать какую-либо экоидею, чтобы сократить количество мусора в нашем общем доме? Поделитесь своим опытом! Ждем ваши мнения.