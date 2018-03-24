СК начал проверку после сообщения в СМИ о нарушении в Москве жилищных прав ветерана ВОВ

Следователи в столице проводят проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По указанию руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав пожилой жительницы столицы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Ю. Иванова.

Он пояснила, что из распространенного в СМИ сообщения следует, что бывшая супруга сына пенсионерки на протяжении длительного времени совершает в отношении нее противоправные действия, выражающиеся в лишении права проживания в собственной квартире. В связи с чем пожилая женщина, являющаяся ветераном труда и ВОВ, вынуждена проживать у приютившей ее девушки. Кроме того, в материале отмечается, что на обращения пожилой женщины отсутствует должная реакция.

Ю. Иванова также отметила, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации.