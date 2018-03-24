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Северная Ирландия обыграла Корею
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Северная Ирландия обыграла Корею 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Северная Ирландия обыграла Корею в товарищеском матче — 2:1. Победу команде за четыре минуты до конца встречи принес нападающий «КПР» Поль Смит.
В еще одной игре Армения и Эстония разошлись миром — 0:0.
Товарищеские матчи
Северная Ирландия — Корея — 2:1 (1:1)
Голы: Квон Чхан Хун, 7 (0:1). Ким Мин Джэ, 20 — в свои ворота (1:1). Смит, 86 (2:1).
Северная Ирландия: Карсон, Хьюз (Маклафлин, 18), Дж. Эванс (Каткарт, 68), Маколи, Льюис, Магеннис, Уорд (Бойс, 62), Норвуд (Макнэйр, 71), К. Эванс (Вашингтон, 62), Сэвилл, Джонс (Смит, 82).
Корея: Ким Сын Гю, Чан Хен Су, Пак Джу Хо (Ли Чан Мин, 68), Ли Ен, Ким Джин Су (Ким Мин У, 35), Ким Мин Джэ, Ки Сон Ен (Чон У Ен, 67), Квон Чхан Хун (Хван Хи Чхан, 62), Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин (Ем Ки Хун, 75), Ким Син Ук.
24 марта. Белфаст. Стадион Windsor Park.
Армения — Эстония — 0:0  Армения: Айрапетян, Ароян, Дагбашян, Ишханян, Мхитарян, Оганесян, Симонян (Бриаско Балекян, 68), Овсепян, Газарян (Малакян, 46), Адамян (Барсегян, 77), Кадимян (Григорян, 46).
Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте, Тамм, Калласте (Пикк, 46), Метс, Вихманн, Васильев, Лутс, Кяйт (Дмитриев, 90), Антонов, Миллер, Аньер, Зенев. Предупреждения: Лутс, 45. Антонов, 83. Метс, 90.
Судья: Вадачкория (Грузия).
24 марта. Ереван. Стадион Republic Stadium (Vazgen Sargsyan).
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