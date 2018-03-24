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В Кировском районе Волгограда надломившаяся ветка больше полугода ждет своих жертв
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В Кировском районе Волгограда надломившаяся ветка больше полугода ждет своих жертв 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Надломившаяся ветка во дворе Кировского районе Волгограда больше полугода грозит рухнуть на голову прохожим.
— С мая прошлого года большая старое сухое дерево живет на последнем издыхании. Кажется, для обрушения этой ветке хватит одного сильного порыва ветра, — рассказывают жители двора на улице Тополевая. — После трагического случая в Ростове-на-Дону, когда рухнувший ствол убил 21-летнюю девушку, мы стали еще сильнее бояться этой нависшей над головой угрозы.
В силу коммунальщиков из своей управляющей компании местные жители верят с трудом.
— Прошел почти год с тех пор, как сотрудники нашей УК посмотрели на это дерево и пообещали приехать к нам во двор с грузовиком, — вспоминают горожане. — С тех пор мы и не видели наших коммунальщиков.
V1.ru пытается дозвониться до управляющей компании, которая в упор не замечает ветки, грозящей рухнуть на прохожего.
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