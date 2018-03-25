Строительство Крымского моста вышло на финишную прямую

На гигантской строительной площадке мы побывали в очередной раз в минувшую пятницу. Поднявшись на высоту в 35 метров над уровнем моря, прошли по уже готовому асфальто-бетонному покрытию под арочными сводами транспортного перехода. Это примерно 12-этажный дом — самая высокая точка уникальной конструкции. Установленные здесь две белоснежные арки напоминают крылья гигантской птицы. Они поднимаются вверх еще на 40 метров, а внизу под нами бурлят воды Керченского пролива.

Здесь, на верхотуре, ветер буквально сбивает с ног, но мостостроители продолжают свое дело даже при таких погодных условиях. Смотрим, как они укладывают гидроизоляцию — нагревают железную поверхность и застилают изоляционные листы. Потом на них пойдет укладка асфальта. Этот процесс продолжается на двух участках трассы — пятом и шестом, на остальных он уже завершен.

— Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках, — поясняет замначальника ФКУ «Упрдор „Тамань“ Кайрат Турсунбеков. — Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае.

Автодорожную часть моста планируют ввести в эксплуатацию со значительным опережением — уже в мае По его словам, автомобильная трасса уже заасфальтирована на 70% — 14 из 19 километров. Помимо этого продолжается обустройство барьерного ограждения — эти работы выполнены на 60%. К настоящему моменту смонтировано 70% элементов искусственного освещения. Одновременно с опережением графика ведется строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Готовность этой ветки составляет порядка 60%.

Напомним, ранее в Минтрансе России сообщили о том, что запуск движения по Крымскому мосту будет проходить в два этапа. Такая схема связана с тем, что автодорожную часть моста строители планируют ввести в эксплуатацию „со значительным опережением“ — в мае 2018 года. „На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками“, — сообщается на сайте министерства. При этом грузовой транспорт, который принимает участие в строительстве железнодорожной части моста, сможет передвигаться по дороге сразу после ее открытия. Как пояснили в ведомстве, поэтапный запуск движения должен оптимизировать потоки машин в „пиковый летний сезон“. Планируется, что уже в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста) без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой „Таврида“.

От фарватера несколько километров спускаемся вниз к острову Тузла . Здесь участок дороги уже полностью готов — заасфальтированное полотно, стоят мачты освещения, информационные табло. В настоящее время рабочие заканчивают монтаж дорожных ограждений.

— В мае так будут выглядеть все 19 километров трассы транспортного перехода, — обещает Кайрат Турсунбеков. — Приезжайте, убедитесь сами.