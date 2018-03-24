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Корону «Мисс Европа Плюс» получила уличённая в накрутке голосов участница
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Корону «Мисс Европа Плюс» получила уличённая в накрутке голосов участница 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В клубе «Отдых» прошел конкурс «Мисс Европа Плюс — 2018», в котором победила 20-летняя студентка НГУЭУЭ Светлана Сарычева. О шоу НГС сообщила член жюри и директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.
«Изначально заявок [на конкурс] было около шестиста. Ограничений по возрасту или каких-то ещё — не было. Потом в интернете шло голосование, по результатам которого отобрали сотню участниц. Без шума не обошлось: организаторы со стороны «Европа Плюс» не допустили к собеседованию с жюри тех девушек, у кого, по мнению айтишников, были накрутки», — рассказала Татьяна Фетисова и уточнила, что на собеседование пришла не все сто отобранных девушек, поэтому недостающих добрали из числа не допущенных в связи с накрутками.
И по иронии судьбы, заметила Татьяна Фетисова, главной победительницей конкурса стала Светлана Сарычева — девушка, которая попала в число конкурсанток, кого при первом отборе айтишники уличили в накрутке голосов.
Две недели участницы шоу учились танцам, дефиле, участвовали в различных фотосессиях. Финал конкурса «Мисс Европа Плюс — 2018» прошёл сегодня вечером в клубе «Отдых».
«Мисс Европа Плюс» получила длинную норковую шубу, а первая и вторая Вице Мисс бриллиантовое колье и iPhone. Помимо этого всем девушкам вручили разные призы от спонсоров и партнёров конкурса.
Ещё две сибирячки на этой недели прилетели в Москву для участия в конкурсе «Мисс Россия», который состоится 14 апреля.
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