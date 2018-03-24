«Полинке нужны и мама и папа»: Дана Борисова продолжает борьбу за дочку

Телезвезда Дана Борисова пытается добиться опеки над своим единственным ребенком. Известно, что после того как красавица в прошлом году отправилась лечиться от наркозависимости в реабилитационный центр Таиланда , ее десятилетняя дочка Полина стала жить со своим отцом — Максимом Аксеновым , с которым Дана не может прийти к соглашению в вопросе воспитания девочки.

41-летняя Дана Борисова сильно расстроена от того, что не может видеться с дочкой так часто, как ей того хочется. Встречи теледивы с Полиной по решению суда строго обозначены ее отцом, что не нравится знаменитости. Она часто жалуется на бывшего гражданского мужа своим фанатам, которых держит в курсе сложившейся ситуации. На днях стало известно, что Дана вновь встретилась в суде с Максимом Аксеновым. Борисова спрашивала у подписчиков, как вести себя с «отвратительными журналистами», среди которых она назвала представителей программы «Ты не поверишь!». Судя по фото, светская львица-таки увиделась с дочкой, так как она не могла не поделиться своей радостью, которая вскоре сменилась грустью: «В любом случае, решение будет принято 50/50, Полинке нужны и мама и папа. Короче, без истерик при любом раскладе», — указала телезвезда на своей странице в Инстаграме.

Затем Дана Борисова опубликовала свои фото, отметил, что не хочет обсуждать подробности того, что осталось за дверями, но она явно расстроена, о чем поспешила известить поклонников: «Скажу одно, мое мнение, что Максим Аксенов вел себя как скандальная базарная баба, подсчитывая каждую копеечку, сколько стоили мои подарки за это время для дочки, а также допуская в мой адрес оценочные суждения и оскорбления. Мною можете гордиться, я непоколебима как танк, лишь иногда усмехаюсь и не опускаюсь до его уровня, и, конечно же, без слез и страданий. Но неприемлем тот факт, что без требования судьи сегодня сюда по его инициативе привели дочку, чтобы устроить ей допрос. На этом настоял его адвокат и он сам. Жалко Полинку, которая пропустила школу и вынуждена говорить гадости в адрес мамы».

Борисова ранее отмечала, что родственники дочки со стороны отца настраивают ее против матери, что сильно ранит ее. Она подчеркивает, что справилась с проблемой наркозависимости и теперь она в прошлом. Примечательно, что некоторые представители СМИ действительно пытаются очернить красавицу, считая, что она продолжает употреблять запрещенные препараты. Поклонники и хейтеры селебрити обсуждают ситуацию в ее семье: «Даночка, держитесь, вы прелесть, очень переживаю за вас!» «Все правильно, продолжай борьбу за дочку!» «Как вести себя, о чем речь? Нужно все делать, как положено! Ничего лишнего. Или стороны договариваются полюбовно, или все решается по закону!»

«Дана хватит ныть, возьми себя в руки. Вспомни, как Яна Рудковская боролась за своих детей». «Только полнейший, королевский игнор!» «Ужас, вы мне не нравитесь, Дана». «Только не опускай руки. Ты умница у нас!» «Тот путь, который вы выбрали, заслуживает большого уважения. На мой взгляд, Господь все исправит, он видит ваше искреннее желание исправить ситуацию, значит, на суде все будет хорошо». Недавно стало известно, что Дана Борисова собиралась на отдых в Таиланд, где она и провела отпуск. Но журналисты приписали ей очередной курс лечения, который звезда резко опровергла. Она подчеркивает, что недоброжелатели часто выдают желаемое за действительное, но она непоколебима в своем стремлении полностью вернуться к нормальной жизни и работе.

Бывший возлюбленный Даны Борисовой не первый раз препятствует судебному процессу. В начале года стало известно, что Максим Аксенов проигнорировал назначенное заседание, чем сильно расстроил телеведущую.