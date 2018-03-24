Строители повредили газопровод в Ленинском районе Ижевска

Ижевск. Удмуртия . Строители повредили газопровод на улице Планерной в Ленинском районе Ижевска. Как сообщает пресс-служба города, инцидент произошел в субботу, 24 марта.

«При проведении строительно-монтажных работ застройщиком ЖК Крымский в Ленинском районе был повреждён газопровод (ул. Планерная,1). Разрешение на проведение земляных работ было выдано», — говорится в сообщении муниципалитета.

От газоснабжения была отключена котельная завода минеральных вод. Жилые дома и объекты социальной сферы в зону отключения не попали. Восстановительные работы должны быть завершены до конца дня.