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Строители повредили газопровод в Ленинском районе Ижевска
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Строители повредили газопровод в Ленинском районе Ижевска 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Строители повредили газопровод на улице Планерной в Ленинском районе Ижевска. Как сообщает пресс-служба города, инцидент произошел в субботу, 24 марта.
«При проведении строительно-монтажных работ застройщиком ЖК Крымский в Ленинском районе был повреждён газопровод (ул. Планерная,1). Разрешение на проведение земляных работ было выдано», — говорится в сообщении муниципалитета.
От газоснабжения была отключена котельная завода минеральных вод. Жилые дома и объекты социальной сферы в зону отключения не попали. Восстановительные работы должны быть завершены до конца дня.
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