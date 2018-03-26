Два моста Волгограда на час остались без света 

Астраханский и «танцующий» мосты на час остались без света ради спасения природы.
— Мы присоединились к международной акции «Час Земли», — рассказали в ПАО «Облэлектро». — Ровно в 20:30 мы вместе с другими городами страны и мира отключили подсветку на Астраханском мосту и мосту через Волгу.
О временном и незапланированном отключении света во время «Часа Земли» рассказали и жители нескольких домов в Дзержинском районе.
— Около 20:30 весь квартал остался в темноте, — вспоминает житель дома по улице Рыбалко, 14 Андрей Феклистов. — Не дозвонившись ни до управляющей компании, ни до коммунальщиков, мы решили, что нас отключили из-за желания спасти землю. Справедливости ради стоит заметить, что свет вернулся в дома уже через 15-20 минут.
К международной акции «Час Земли» присоединилось больше 100 городов России. В столице без освещения остались Кремль, Красная площадь, ГУМ и собор Василия Блаженного.