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Владимир Путин как всегда в центре событий
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Владимир Путин как всегда в центре событий 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
За последние недели фигура российского президента Владимира Путина появлялась в бесчисленных и очень различных новостях во всем мире, и исключительно в роли нарушителя общественного спокойствия. Несмотря на это, он был переизбран на четвертый срок на высочайшую должность в стране. Это отнюдь не стало неожиданностью, поскольку до этого он уже обладал огромной властью, которую некоторые называют пожизненной.
Среди вышеупомянутых новостей встречаются разные. Это и отравление бывшего русского шпиона и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства в британском городе Солсбери; и возобновившиеся обвинения в незаконной аннексии Крыма; и напоминания о постоянном присутствии российских военных на востоке Украины; и кибератаки, направленные на страны Прибалтики, Скандинавии, а также на электросети в США. Вдобавок ко всему, можно упомянуть вмешательство России в последние выборы в США с целью помешать Хиллари Клинтон добиться поста президента. К этому «краткому» списку можно добавить воздушные бомбардировки в Сирии, где Россия принимает активное участие в гражданской войне.
Путин категорически отрицает все эти обвинения. Однако, по крайней мере, среди западных лидеров, мало кто этому верит.
Владимир Путин — фигура одиозная. Вот уже около двух десятилетий он держится у власти. Если точнее, с 1999 года, когда началось его «чуткое руководство» государством, так нуждавшейся в этом после хаотических лет правления Бориса Ельцина. Именно тогда он твердо провел спровоцированную его же правительством вторую чеченскую войну против исламских боевиков и тем самым создал образ сильного лидера и человека действия, сплотив вокруг себя всех, кто симпатизировал твердому лидерству.
С того момента Путин неизменно держал руку на пульсе страны. Во время своего третьего срока, начавшегося в 2012 году, он окончательно утвердил свой националистский и авторитарный настрой, поддерживая репутацию жесткого, холодного, почти неподконтрольного человека. Он вступил в открытое противостояние с Западом, объявляя о том, что главные западные лидеры хотят смены власти в стране. После политического кризиса на Украине Путин оказался обособлен на международной арене, несмотря на все его попытки не допустить этого.
Между тем, кризис 2015 и 2016 годов значительно пошатнул российскую экономику, несмотря на ее неистощимые энергетические запасы. Сейчас в России 13% населения живут за чертой бедности. Однако экономика России, напрямую зависящая от нефти, которая приносит 40% ВВП, хоть и незначительно, стала расти.
Недавние заявления Путина на военные темы также ни успокаивают, ни умиротворяют, учитывая, что специалисты утверждают, что в мире началась новая гонка вооружений.
В этой связи можно вспомнить слова Путина о сверхзвуковых ракетах, скорость которых в восемь раз превышает скорость звука и которые невозможно остановить; о самых быстрых в мире подводных беспилотниках и военных вертолетах; крылатых ракетах и ядерной силовой установке, чьи возможности почти безграничны. Подобный каталог обновленной военной техники впечатляет. И устрашает.
После переизбрания в первом туре Путин, который когда-то в течение пяти лет проработал в разведывательных службах и чей дед, как ни странно, был поваром Ленина и Сталина, останется на вершине власти еще на шесть лет — до 2024 года, — что будет последним его сроком. При этом в его окружении, по крайней мере, в настоящий момент, реального кандидата, способного его заменить, не видно.
В настоящее время, когда демократия ставится под сомнение, у авторитарной модели Путина появились последователи даже в Старом свете. Особенно, в Центральной Европе. Например, Лига Севера и Движение пяти звезд в Италии, Себастьян Курц в Австрии, Алексис Ципрас в Греции, Виктор Орбан в Венгрии, Марин ле Пен во Франции.
Несмотря ни на что, упомянутое выше отравление в Солсбери при помощи газа «Новичок», использовавшегося в советское время, указывает на то, что Путин, возможно, зашел слишком далеко.
Оскорбленной подобным покушением, совершенном на ее территории, почувствовала себя не только Великобритания. К ней тут же присоединились США, Франция и Германия. Ничего подобного не происходило уже со времен Холодной войны. И именно это является причиной последних санкций, под которые попали девятнадцать физических и пять юридических лиц.
Набрав более 75% голосов и добившись высокой явки, Владимир Путин продолжит свою твердую политику на самом высоком посту в России.
Последние выборы были лишены элемента неожиданности. Имя победителя можно было объявить заранее, и результаты полностью подтвердили прогнозы опросов.
Учитывая конфронтационный характер правления Путина в третий срок, отношения России и Запада вряд ли улучшатся.
Именно с этим и связано многозначительное молчание большинства западных стран после его победы на выборах. Путин немедленно получил поздравления от стран Латинской Америки — Боливии, Кубы и Венесуэлы, — у которых с Россией есть одна общая черта — авторитаризм.
Лучше всего Путин определил себя в известной фразе: «Те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жалеют — у того нет головы».
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