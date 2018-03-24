Первая женщина в нижегородской полиции начала карьеру в угрозыске

Одной из первых сотрудниц нижегородской (да и советской) милиции стала Нина Метелева. В органы внутренних дел Нина пришла в 1920 году совсем юной, ей было всего 18 лет. Начав свой путь в милиции в уголовном розыске, Нина Метелева затем перешла в кадровую службу. О ней отзывались как о добросовестном и крайне ответственном сотруднике, отличном аналитике и прекрасном специалисте.

Во время войны Нина осталась в родном Горьком. В эти годы милиционеров-мужчин, ушедших на фронт стали заменять женщины, поэтому перед кадровиками стояла сложная задача: найти достаточное количество девушек, готовых охранять улицы и бороться с преступностью. С этим Нина Петровна справилась прекрасно, вдохновляя горьковчанок своим личным примером. За свою работу Нина Метелева в 1945 году была награждена высшими государственными наградами: орденом Ленина за исключительные достижения и особо выдающиеся заслуги, орденом Красного знамени, а также медалью «За победу над Германией ».

В 1951 году старший оперуполномоченный Нина Метелева, проработав в милиции более 30 лет, стала двукратным кавалером ордена Красного знамени, который вручается за особую храбрость, самоотверженность и мужество.

Истории таких людей, как Нина Метелева, пришедшей в 18 лет и заявившей, что хочет служить Отечеству, безусловно, воодушевляют. Сейчас в рядах полиции — тысячи сотрудниц-женщин: следователей, оперативников, экспертов, кадровиков, а ведь когда-то все начиналось всего с нескольких с трудом пробившихся на службу юных девушек, отдавших свои силы и знания служению закону.

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