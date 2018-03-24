Тысячи потребителей воспользовались услугами ЦОК в Тюмени и Зауралье

Для сокращения времени техприсоединения потребителей к электросетям в Тюменской и Курганской областях ПАО «СУЭНКО» более дух лет реализуется Проект по созданию «Центров обслуживания клиентов» — ЦОК. «СУЭНКО», для тех, кто не знает, это «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей, обеспечивающая на территориях двух областей эксплуатацию энергосетевого хозяйства и оказание услуг по энергоснабжению, а также в ряде територий тепло-водоснабжения и водоотведения. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

Центры обслуживания клиентов работают по принципу «одного окна» — заявители могут подать заявку на технологическое присоединение, увеличение мощности, а также получить другие услуги компании в одном месте.

Все услуги Центра продублированы в электронной версии для обеспечения быстрого и качественного подключения потребителей. На сайте suenco.ru создан Личный кабинет, где физические и юридические лица могут подать заявку на технологическое присоединение или увеличение мощности, не посещая офис компании. Всю процедуру подключения удаленно будут вести сотрудники энергетической компании: помогут подготовить пакет документов и будут консультировать по вопросам, вызывающим затруднения.

За время с открытия Центров обслуживания клиентов и Пунктов обслуживания клиентов по Тюменской области было подключено 3715 физических лиц и 925 юридических. Конечно, наибольшую сложность и точность требует работа с крупными объектами по их присоединению к электрическим сетям.

За 2016 год энергетики Тобольского филиала компании оперативно подключили к электрическим сетям новые дома переселенцев из аварийного жилья в 15 микрорайоне, дома для многодетных семей в 16 микрорайоне и площадку ИЖС в микрорайоне «Менделеево» города Тобольска.

Так, в 2016 году к электрическим сетям ПАО «СУЭНКО» были подключены Музейный комплекс в Ялуторовске и ИВС Межмуниципального отдела МВД «Ишимский». Из крупных потребителей электроэнергии — заводы по переработке овощей и предприятие по деревообработке в Ялуторовске.

В 2017 году были подключены: уникальный завод по производству овощной сетки из полиэтилена в Заводоуковске, после реконструкции ишимские школы №5 и №2 (последняя находилась в зоне подтопления), объект культурного наследия «Торговые ряды» в Ялуторовске.

Масштабный проект, реализованный с помощью специалистов Центра обслуживания клиентов (ЦОК) в 2017 году — технологическое присоединение ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Тобольске. Благодаря быстрой подготовке электрических сетей к работе с современным оборудованием в городе уже перешли на цифровое телевидение в рамках всероссийской программы.

В Заводоуковске развернута масштабная стройка электрических сетей в микрорайоне Южном. В 2017 году построено почти 8 км воздушных линий. Сегодня идет подготовка ко второму этапу строительства, ведутся проектные работы. Планируется построить еще 24 км сетей воздушных линий. В новом микрорайоне будут жить многодетные семьи и переселенцы из Ямало-Ненецкого автономного округа

За два года ПАО «СУЭНКО» выполнено техническое присоединения 4526 индивидуальных пользователей (физических лиц) и 1756 юридических лиц.

Среди юридических лиц (предприятий и организаций):

10 детских садов в Кургане, в Каргапольском, Катайском , Варгашинском и Кетовском районах Зауралья.

Около 40 многоквартирных домов, в том числе построенных по Программам переселения граждан из ветхого жилья и предоставления жилья детям-сиротам. География жилищного строительства обширна: г. Курган, г. Шадринск, Кетовский, Частоозерский, Варгашинский, Макушинский, Половинский, Куртамышский районы Курганской области.

Центры обслуживания клиентов помогают ощутимо сократить время на согласование условий техприсоединения, получить технические условия и рассчитать стоимость подключения и эксплуатации электрооборудования, предусмотрев пиковые нагрузки и дальнейшее развитие объекта. Полный цикл от подачи заявки до подачи электричества новому потребителю теперь сокращен и составляет не более 60 дней.

Для предпринимателей и индивидуальных пользователей Центры обслуживания клиентов проводят семинары-обучения, которые позволяют избегать ошибок при формировании заявок на техприсоединение и при подаче документов в энергетическую компанию. Деятельность Центров получила высокую оценку клиентов, за два года стала привычной формой делового общения поставщика услуг и потребителей. Книга отзывов и предложений ЦОК пестрит благодарностями и предложениями по территориальному развитию сети.