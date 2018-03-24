Как и кого «жаба душит»

Устойчивое выражение «жаба душит» приходит на ум, когда речь заходит об очень жадном и завистливом человеке или в момент собственной скупости, вопреки желанию не позволяющей купить что-либо или поделиться с кем-то.

Если в решении финансово-материальной задачи приходится руководствоваться двояким чувством «и хочется, и колется», то переживания охватывающие человека вполне подпадают под определение «жаба душит».

Это выражение появилось в русском языке в начале XX века, однако почему оно используется, как синоним жадности достоверно не известно. И хотя существует несколько версий его появления, ни одна из них не даёт исчерпывающего ответа.

Медицинская жаба

В российских медицинских словарях рядом с понятием стенокардия значится его устаревшее название — грудная жаба — она сопровождается общей слабостью, потемнением в глазах, дискомфортом в области сердца давящего и сжимающего характера.

Раньше пациенты, испытывавшие подобную боль, описывая своё состояние, заявляли, будто у них на груди сидит огромная жаба, не позволяющая дышать в полную силу. А врачи невооружённым глазом могли заметить, что в виду кратковременного кислородного голодания их лица окрашивались в зеленовато-серые тона, напоминающие окрас бородавчатого земноводного.

Схожие признаки асфиксии проявляются при ангине, которую в старину называли «горловой жабой» и изображали в книгах в виде огромной жабы, расположившейся в горле простуженного человека. Действительно воспаленные миндалины с белыми точками весьма напоминают раздутые щеки амфибии, которая затрудняет дыхание.

Подобные симптомы волнения и лёгкого удушья присущи не только больным стенокардией и ангиной, но и человеку переживающему стресс от нежелания расстаться с деньгами или иным имуществом в силу своей жадности.

Так объясняют рассматриваемое выражение сторонники медицинской версии его происхождения.

Другой вариант предлагают историки моды, находящие истоки выражения «жаба давит» в слове «жабо» — оборке из кружева или ткани вокруг воротника мужской сорочки. Войдя в европейский стиль в XVII веке, жабо первоначально ложилось пышными складками до уровня талии, а в XIX веке приобрело весьма неудобную конфигурацию, поскольку полностью сконцентрировалось вокруг шеи и, приподнимая щёки, стесняло горло и дыхание.

С трудом перенося муки от этого предмета костюма, российские джентльмены вероятно не раз повторяли фразу «жабо душит», которую простой народ видоизменил до фразеологизма «жаба душит».

Колдовская жаба

Большой популярностью жабы пользовались в колдовской среде. Всевозможные гадалки и заклинатели использовали их как важный компонент снадобий, которые использовались завистниками для нанесения вреда более удачливому и богатому сопернику.

С помощью жаб наводили порчу и сглаз, нередко становившихся причиной неожиданной смерти человека. В сказках жаба также выступает в качестве нечистой силы, в которую превращались ведьмы, чтобы душить врагов. Так что можно предложить, что идиома «жаба давит» может иметь мифологические корни.

Жабота

Источником появления фразы «жаба давит» может быть, диалектное словечко «жабота», которым на юго-востоке России обозначали повседневные хлопоты и заботы.

Насущных дел у крестьян было настолько много, что в переносном смысле они вполне могли душить человека. Однако из этой игры слов не ясно, как связано выражение «жаба давит» со скупостью.

Памятник жабе

На набережной украинского города Бердянск недавно был установлен бронзовый памятник жабе с лаконичным названием «Зависть-порок». И хотя название крупным шрифтом красуется на лицевой стороне скульптуры, горожане предпочитают именовать её «Жадная жаба».

Деловито восседающая на головах мужчины, женщины, ребёнка и старика жаба с сигарой во рту, отображает общеизвестную истину, что зависть или жадность, свойственна людям независимо от возрастного, гендерного и социального положения.

Увешанная драгоценностями владелица сразу двух телефонов, жадная бердянская жаба с пачкой евровалюты в полной мере отражает смысл выражения «жаба душит».