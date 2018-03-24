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История о том, как на Сабетте потерялся вахтовик
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История о том, как на Сабетте потерялся вахтовик 

ИА Север-Пресс 49 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Накануне в метель на Сабетте потерялся сотрудник одного из предприятий. Он работал на самой крайней буровой Тасийского месторождения и был на вахте не впервые. В метель он отлучился с участка на две минуты, как делал не раз. Споткнулся, упал и потерял ориентировку. Видимость вокруг — не более двух метров.
Как рассказывают коллеги работника, буровая со всех сторон опутана кабелями электроснабжения. «Идёшь хоть с закрытыми глазами, все равно упрешься в эту искусственную ограду. Кроме одного места в районе вертолетной площадки… Вот в этот проем Сергей и вышел как назло», — рассказывают вахтовики.
Понимая, что уже вышел далеко за пределы вагон-городка, мужчина шел и шел вперед, стивнус зубы. Его нашел проезжающий случайно абориген на снегоходе. Он сразу и безошибочно доставил бедолагу с обмороженным лицом, уставшего на место. Оказалось, что мужчина преодолел 20 километров по метели и жуткому морозу пешком.
Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Санбортом его доставили в больнцу Сеяхи.
«Он родился под очень счастливой звездой. Вероятно, той самой, Полярной…», — рассказывают друзья везунчика.
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