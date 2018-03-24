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Путин-царь попал на обложку Time
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Путин-царь попал на обложку Time 

Lenta.ru 48 минут назад
Президент России Владимир Путин попал на обложку еженедельника европейской версии журнала Time. Изображение размещено на сайте издания.
Одной из главных статей номера будет материал российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря «Восходящий царь: Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» (Rising tsar: How Vladimir Putin plans to stay on top). «Ну что, можно сказать, что я на обложке журнала Time (подсказка: не на фотографии)», — написал Зыгарь в Facebook.
Номер, судя по обложке, выйдет 2 апреля. На ней Путин изображен в короне, которая несколько напоминает Большую императорскую корону Российской империи.
В октябре прошлого года в сети появилось изображение обложки британского журнала The Economist. На ней был размещен портрет Владимира Путина в мундире, на котором, в частности, присутствовали эполеты с ракетами, лента с изображением российских истребителей Су-57, кремлевская стена, трубопровод и медаль с изображением полуострова Крым.
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