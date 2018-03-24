Разоблачение предателя: какую информацию Скрипаль передавал в распоряжение MI6

Бывший агент MI5 Анни Машон рассказала в интервью «Звезде», что мотивы покушения на бывшего сотрудника ГРУ стоит искать в восьмилетнем периоде его пребывания на территории Соединенного Королевства

Сергей Скрипаль в период работы в ГРУ на протяжении примерно десяти лет передавал MI6 имена агентов, но на момент обмена в 2010 году (после помилования) уже не был интересен России . Об этом заявила бывший агент MI5 Анни Машон.

«Для России этот человек был предателем, он был секретным агентом МИ 6 и на протяжении десяти, предположительно, лет передавал имена агентов — едва ли не самое главное в разведке. Россия его поймала, допросила, в России ему был вынесен приговор, он был взят под стражу, а затем — прощен. После в 2010 году он был передан (Великобритании)», — сказала она в интервью «Звезде».

«То есть на тот момент (передачи), он уже рассказал всю информацию, которой обладал. Затем, после возвращения в Британию, его вновь проверила МI6, чьим агентом он был. Он вышел на пенсию, ему дали дом, и он вел очень открытую жизнь», — пояснила Машон.

Поэтому, уверена бывший агент, она не видит мотива покушения на Скрипаля в области его деятельности на британскую разведку в период работы в ГРУ. Машон полагает, что причины попытки убийства экс-полковника, стоит искать в восьмилетнем периоде его пребывания на территории Соединенного Королевства.

« (Искать стоит) в том, над чем он работал, с кем общался. Изучать его компьютер, телефонную книгу… чтобы выяснить мотив преступления», — констатировала она.