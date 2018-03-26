Найден исполнитель покушения на предатель Скрипаля

Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения, которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.

Радиолюбитель из Урала уже заявлял, что в покушении замешана блондинка в белом. «Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательно должна была что-то видеть. Но скорее всего она убийца», — сказал исследователь. Свою теорию радиолюбитель подкрепил записью с камер видеонаблюдения, которые установлены близ места покушения на Скрипалей, пишет издание Ura.ru.

"Пожалуй, я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камеры внешнего наблюдения. На кадрах запечатлены не только Скрипали, которые идут по переходу торгового центра, но и два человека, которые следовали за ними. Также на записи можно заметить колоритную блондинку. Девушка в белом пальто, с телефоном в руке, вышла сразу за экс-шпионом и его дочерью. На шее у нее надета медицинская маска. При выходе из дверей девушка оглянулась назад, проверяя нет ли за посторонних глаз. Спустя полчаса после этого Сергей Юлия Скрипали были обнаружены на скамейке. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что девушка точно причастна к отравлению", — убежден Дегтерев.

Исследователь отметил поразительное сходство девушки со служащей Министерства обороны Украины Александрой Макаревич. Она обладательница модельной внешности, ей 29 лет, окончила Национальную академию внутренних дел — Дегтерев убежден, что в Солсбери была именно она.

Также радиолюбитель сообщил, что покушение на Скрипаля могли организовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведки Mi-6. «Газ „Новичок“ мог быть из арсенала Украины. Операция, вероятно, была проведена совместно с Mi-6 или же по „инициативе“ Украины, резюмировал радиолюбитель.