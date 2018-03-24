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Что делать, чтобы весной в квартирах не «жарили» батареи?
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Что делать, чтобы весной в квартирах не «жарили» батареи? 

АиФ Рязань 54 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
Что делать, чтобы зимой не было душно, а платежи за отопление не были такими огромными? Особенно тяжело приходится ранней весной, когда на улице уже тепло, а батареи «жарят».
О. Котова, Рязань
«Нужно модернизировать систему отопления, — рекомендует руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области Ольга Каркина. — Начать с теплового узла дома, куда установить автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП). Он умеет автоматически регулировать температуру отопления в зависимости от погодных колебаний. И отопительные приборы, и стояки не будут «раскалёнными», когда на улице 0 °С. В дом поступит только необходимое количество тепла, и не нужно будет держать форточки открытыми, фактически отапливая за свой счёт улицу. Далее, чтобы тепло равномерно подавалось во все стояки системы, на них устанавливают автоматические балансировочные клапаны. Тогда не возникает ситуаций, когда одним соседям холодно, другим жарко. Отопительные приборы в самих квартирах оснащают автоматическими радиаторными терморегуляторами (это уже за свой счёт). Наконец, целесообразно перевести весь дом на поквартирный учёт тепла. В этом случае каждый будет оплачивать только то, что потребил, и сэкономит на отоплении ещё больше. Если дом хорошо утеплён, такие меры позволят снизить потребление тепла на 35 — 45% и выше».
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