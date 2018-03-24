Зачем организовывались Крестовые походы

С конца XI века западноевропейскими феодалами по призыву католической церкви было совершено восемь Крестовых походов. Несведущие в сути данных кампаний напрасно считают все христианские державы того времени причастными к нападениям на мусульманские страны: государства, исповедующие православие, в католических Крестовых походах не только не участвовали, но и сильно пострадали от них.

В целом в плане завоеваний эти религиозно-захватнические войны закончились неудачно, только усилив конфронтацию между Западом и Востоком.

Конец света не наступил

Главной причиной, заставившей крестоносцев обратить свои плотоядные взоры на Восток, была социально-экономическая: к концу Х века в Западной Европе наступил кризис феодализма, имевший целый ряд причин.

Католический мир с содроганием ожидал Армагеддона, который по всем признакам должен был наступить в 1000-м году. Монастыри заполонили толпы народа, стремившегося отмолить грехи, крестьяне перестали пахать свои наделы и собирать урожай.

Научно-технический прогресс замер и не развивался, за исключением разве что оружейного дела. Огромные территории голодали, доходило до случаев каннибализма и поедания трупов. Рыцари привыкли воевать, а масштабных сражений не предвиделось — Великое переселение народов к тому времени закончилось, этносы постепенно ужились между собой и нужды в вооруженных конфликтах не было.

Папа Урбан II в 1095 году возле французского Клермона перед многотысячной толпой произнес историческую речь, озвучив новую национальную идею: нужно завоевывать богатые земли на Востоке, чтобы сохранить свое христианское наследие — у неверных находятся главные христианские святыни (в частности, Гроб Господень), а это не дело.

Речь папы была воспринята с огромным воодушевлением — к тому времени Западную Европу населяли многие тысячи неприкаянных людей, от феодалов до безземельных крестьян и разбойников. Первые мечтали разбогатеть, вторые — жить и трудиться свободными от рыцарского гнета, третьим вообще было все равно кого грабить. Поэтому призыв Урбана II столь быстро нашел отклик в сердцах огромного количества католиков — семена пали на благодатную почву.

Первые походы

В первый раз раззадоренная публика даже дала фальстарт — толпы народа хлынули в направлении Малой Азии ранее намеченного папой срока наступления. В основном, пилигримы, как они сами себя называли, погибли во время пути на Константинополь. Остальных перебили турки. Правда, со второй волной крестоносцев (так они стали называться, потому что на одежде «паломников» был нашит крест), хлынувшей в Малую Азию весной 1097 года, мусульмане уже не справились — иноземцы обладали большим военным преимуществом по сравнению с разрозненными войсками сельджуков.

Католическая церковь в результате походов усилила свои позиции — у нее появились консолидированная земельная собственность, духовно-рыцарские ордена. Однако мусульмане и православные со временем выбили иноземных захватчиков со своих территорий, избавляясь от католических государств и княжеств — в 1187 году отвоевали Иерусалим со Святой землей и Гробом Господнем, основанная на месте Византии Латинская империя просуществовала 57 лет, а потом греческий император Михаил VIII Палеолог византийскую столицу Константинополь силой «вернул взад».

Посылали и детей

Крестовый поход детей — одна из наиболее трагичных страниц в истории этих религиозно-завоевательных кампаний. В 1212 — 1213 годах Европа заболела идеей об освобождении Гроба Господня невинными детьми. Тысячи подростков со всей Европы ринулись исполнять эту чудовищную задумку.

«Счастливчикам» удалось достичь Генуи Марселя , значительная же часть детей погибла в дороге. Взрослые, забив голову несмышленым европейцам этой дурью, не собирались организовывать морскую переправу 12 — 15-летних «крестоносцев». Подростки оказались предоставлены сами себе, многие из них умерли уже на побережье.

Досталось и православию

У православия и католичества разные подходы к веротерпимости — православные христиане не считают убийство иноверца, будь он христианином или исповедующим другую религию, чем-то героическим. Во времена Крестовых походов, к примеру, на православного воина, вернувшегося с поля брани, даже накладывалась епитимья, и священником он стать не мог.

А вот крестоносцы, разоряя православную Византию, не только жестоко расправлялись с православными, но и оскверняли их храмы, топтали иконы, растапливали ими костры, смазывали миро, истекавшим из гроба мученика Димитрия, свои сапоги.

Крестовые походы еще больше разобщили католическую и православную церкви, усилили конфронтацию между Западом и Востоком, последствия которой, в сущности, пожинаются до сих пор. Среди мусульман активизировались джихадистские настроения, являвшиеся ответной реакцией на агрессию латинян.